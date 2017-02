Designed in California, Assembled in India: výroba iPhonů se bude stěhovat z Číny

Od května loňského roku se hovoří o tom, že má Apple výrazný zájem přesunout část svého byznysu do Indie. Nasvědčovaly tomu návštěvy Tima Cooka, vyjednávání s tamními institucemi, následné otevření akcelerátoru v Bengalúru a konečně i vytvoření vývojového týmu pro mapy v Hajdarábádu, kde má pro Apple pracovat 4 000 developerů.

Dalším krokem Applu pravděpodobně bude přesunutí alespoň části výroby iPhonů, která by rovněž měla směřovat do šestimilionového Bengalúru na jihu země. Vyplývá to z tweetů ministra informačních technologií pro stát Karnátaka. Jeden z příspěvků byl rychle odstraněn, nicméně zachytil jej web Buzzfeed.





Dvojice tweetů ministra IT, které potvrzují záměr Applu přesunout výrobu do Indie. První z příspěvků lze na Twitteru ještě dohledat

V prvním tweetu ministr oznámil záměr Applu zahájit výrobu v Karnátakatě, ve druhém si pochvaloval pozitivní ekonomické dopady. Zájem Applu o Indii vyplývá i z dalších aktivit jako je otevření obchodů Apple Store, které je plánováno na tento rok.

Indie bude pro Apple zajímavá i z toho důvodu, že nebyla naplněna čínská očekávání, kde se především od iPhonů předpokládal raketový nárůst, jenž se ale nedostavil.

