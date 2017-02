Téměř stovka nadnárodních IT firem se přidala na stranu soudce, který jde proti Trumpovi

Federální soudce ze Seattlu James Robart se o víkendu dostal na titulní stránky světového tisku, když pozastavil rozhodnutí Trumpovy administrativy ohledně zákazu vstupu do USA pro obyvatele některých muslimských zemí.

Na začátku nového týdne se na jeho stranu postavil zástup několika desítek převážně technologických amerických společností a ve sporu State of Washington vs. Donal J. Trump sepsali tzv. zprávu amici curiae brief.

Jak píše česká Wikipedie, jedná se o specialitu anglosaského právního systému, kdy třetí strana „nabídne soudu informaci o svém právním nebo jiném pohledu na projednávaný případ. Obvyklou formou je zpráva nazvaná amicus curiae brief, odborná publikace na téma související s případem.“

Institut bychom tedy mohli přirovnat k jakémusi znaleckému posudku zainteresované osoby, což technologické firmy rozhodně jsou, poněvadž z hlediska lidských zdrojů už dávno nejsou ryze americké – vždyť celé Silicon Valley i Seattle jsou jednou velkou houbou na globální mozky, takže v Křemíkovém údolí dnes najdete s trochou nadsázky více Čechů než na pražském Karlově mostě.



Na seznamu společností, které se podepsaly pod dokument amicus curiae brief, je 97 technologických společností. Je to takový who is who v Silicon Valley.

Ostatně to potvrzuje i pohled do top managementu největších korporací – šéfy Microsoftu a Googlu Satyu Nadellu a Sundara Pitchaie asi netřeba příliš představovat.

A je to právě Google a Microsoft společně s Applem, Facebookem, Intelem, Twitterem, Autodeskem, Citrixem, GitHubem, Netflixem, Mozillou, a desítkami dalších (celý seznam v PDF), kteří se nyní formou zmíněného posudku postavili za washingtonský soud a konstatují, že zaměstnávají specialisty z celého světa, čili se politiky uzavírání hranic reálně obávají.

Nejde jen o aktuální zákaz, ale i o slíbenou vízovou reformu. Přitom jsou to především pracovní víza H1-B a další, která umožňují, aby tito zahraniční specialisté mohli v USA dlouhodobě pracovat.