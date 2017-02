Uber už lze objednávat také v Brně, jezdí za stejné ceny jako v Praze

Alternativa pro běžné taxi v podobě internetové služby Uber je od dnešního dne dostupná také v Brně. Po Praze se stává druhým tuzemským městem, kde lze auta Uberu objednat. Plán rozšířit svoji působnost na Moravu oznámila společnost už vloni v létě se záměrem spustit provoz do konce roku 2016. S mírným zpožděním se Brno dočkalo.



Na mapě v aplikaci už lze nalézt první auta Uberu také v Brně

V Brně bude dostupná nejlevnější služba UberPop, kde bude zákazníkovi účtována částka 9,90 korun za kilometr, 3 koruny za minutu ve voze a nástupní sazba činí 25 korun. Za zrušení jízdy potom uživatel zaplatí 50 korun a minimální jízdné je stanoveno na částku 55 korun.



Ceny jsou oproti běžným taxíkům příjemnější. Uber vás zaveze i za Brno.

Pro první jízdu Uberem v Brně je možné použít slevu 300 Kč po zadání promo kódu v aplikaci ve tvaru AHOJBRNO. Tento víkend, od pátku 3. února od 18:00 hodin do neděle 5. února do půlnoci, lze navíc v Brně využít bezplatné 4 jízdy do výše 150 Kč (nad už platíte sami) s kódem UBERVIKEND.



Slevové kódy jednoduše zadáte v aplikaci. Zde je také spárována platební karta. Za jízdu zaplatíte v aplikaci, platbu s řidičem vůbec neřešíte.

První brněnská vozidla Uberu už lze najít v mobilní aplikaci, nicméně webová mapa pro Brno zatím není v provozu. Dražší služby garantující zánovní vozy či profesionálního řidiče, tedy UberSelect a UberBlack zatím v Brně k dispozici nejsou.

Z moderních online služeb pro osobní přepravu po městě však Uber není v Brně první, od jara 2015 zde službu nabízí české Liftago. To však pracuje na trochu jiném principu, využívá profesionální řidiče taxi a je také proto o něco dražší.

Doplněno: Vyjádření brněnského magistrátu

