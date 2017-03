16 citátů Steva Jobse, které ovlivnily úspěch Applu

„Jsem pyšný na hodně věcí, které jsme neudělali, stejně jako na ty, které jsme vytvořili. Inovace znamená říci „ne“ tisícovkám věcí.“ WWDC, 1997. Tento výrok je příhodný roku 1997, kdy se Steve Jobs vrátil zpátky do Applu. Firma před tím hledala, s čím by na trhu mohla uspět, a tak vyráběla, kde co. Steve Jobs nabídku postupně okleštil a začal se soustředit jen na skutečně inovativní produkty.

Ale ani v mezidobí bez Steva Jobse nebylo o prototypy, které se nedostaly do výroby, nouze. Toto je komunikátor Apple Walt z roku 1993

„Když inovujete, děláte chyby. Nejlepší je rychle je přijmout a pokračovat ve vylepšování jiné inovace.“ The Wall Street Journal, 1993. Steve Jobs měl tehdy společnosti NeXT Computer a snažil se prosadit se svými počítači pro náročné. Byly sice velmi inovativní, ale zásadní chybou byla jejich cena. Jobs vycítil, že ve výrobě hardwaru nemá za dané situace šanci, a tak se chytl jiné příležitosti - vývoje operačního systému NeXTSTEP. A ten mu pak otevřel cestu zpátky do Applu.

Apple Pippin. Jedna z ukázek slepých cest Applu...

„Kvalita je důležitější než kvantita. Homerun je mnohem lepší, než získání dvakrát druhé mety.“ Bloomberg BusinessWeek, 2006. V tom roce už se naplno spekulovalo o novém iPhonu a rok později už Steve Jobs názorně předvedl platnost tohoto výroku v praxi...

iPhone už více než deset let platí za elitu mezi mobilními telefony

„Lidé, kteří jsou dostatečně šílení na to, aby změnili svět, jsou ti, kteří to dokážou.“ Think Different, 1997. V legendární reklamní kampani vystihla tato slova i přístup Steva Jobse k vývoji nových produktů. Leccos bylo odvážné, přijaté s údivem či lehkým opovržením, ale nakonec se to ukázalo jako správná cesta, kterou začali následovat ostatní výrobci.

Foto: Methodshop.com (CC BY-SA 2.0)

„Je těžké vytvářet produkty na základě skupinové diskuze. Lidé většinou nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“ Bloomberg BusinessWeek, 1998. Známý citát, kterým Steve Jobs vysvětloval, jak probíhá vývoj revolučního produktu. Pokud byste se lidí před sto lety zeptali, co chtějí, řekli by rychlejší koně. A pak byl vytvořen automobil.

„Myslím, že pokud jste udělali něco, co nakonec vyšlo, potom byste měli pokračovat v něčem dalším a neměli byste se moc dlouho opíjet předchozím úspěchem. Prostě zkuste vymyslet něco dalšího.“ NBC Nightly News, 2006. Steve Jobs narážel na mnoho věcí, obzvláště pak úspěchu počítače Apple II, který sice v historických dobách znamenal hlavní část příjmu Applu (podobně jako třeba dnes iPhone), ale Steve Jobs chtěl přicházet s novějšími a revolučnějšími produkty. Nakonec se zrodil Macinstoh.

Apple Watch

„Vyhazov z Applu byla ta nejlepší věc, která se mi kdy stala. Tíha úspěchu se vyměnila za lehkost opětovného začátku. To mě osvobodilo a vstoupil jsem do nejkreativnějšího období mého života.“ Stanfordova univerzita, 2005. V roce 1985 Steve Jobs odešel z Applu, založil NeXT, Pixar a v roce 1997 se opět vrátil do Applu. Během jeho cesty se podílel na tvorbě řady revolučních produktů, mezi kterými byly výkonné počítače, na kterých byly naprogramované základy internetu, první plně renderovaný film Toy Story, iPod, iPhone, iPad a další.

Steve Jobs a představení prvního iPhonu, Foto: Kim Støvring (CC BY 2.0)

„Inovace odlišuje vůdce od následovníka.“ The Innovation Secrets of Steve Jobs, 2001. Apple pod vedením Steva Jobse mnohokrát ukázal, že se nebojí odstranit staré technologie v době, kdy to ostatní považovali za bláznovství. Ale díky tomu, že nové použili dříve než ostatní a mohli se na ně soustředit, dokázali vyrobit lepší a pokročilejší produkty, než byly v dané době na trhu.

Steve Jobs a představení tenkého MacBooku Air bez optické mechaniky, Foto: Doodledoo

„Design není jen o tom, jak to vypadá a jaký z toho máte pocit. Design je, jak to funguje.“ New York Times Magazine, 2003. Produkty Applu jsou známé právě promyšleným funkčním designem, který v rámci hardwaru a softwaru spojuje výsledný uživatelský zážitek při používání zařízení.

Steve při prezentaci, Foto: Wolf Gang (CC BY-SA 2.0)

„Počítač je pro mě nejúžasnější nástroj, který jsme kdy vymysleli. Je to obdoba kola pro naší mysl.“ Steve Jobs si už v mládí uvědomoval, že počítač se spotřebou 100W žárovky má mnohem větší přínos, než žárovka, která za stejnou energii poskytuje pouze světlo. Sám se těšil na to, jak moc se zvýší efektivita v dalších desetiletí, kdy budou počítače mnohem rozšířenější a schopnější.

Apple Macintosh (Zdroj: Bot)

„Zůstaňte dychtiví. Zůstaňte pošetilí.“ Stanfordova univerzita, 2005. Steve Jobs byl srdcem stále člověk, který se nebál riskovat a tento pohled se snažil zakořenit hodně hluboko v celém Applu. Bez risku totiž nelze přinést revoluční produkty a podobně jako u jiných velkých korporací dojde jen k vylepšování stávajících produktů a rozšiřování jejich variant.

Steve Wozniak a Steve Jobs založili Apple už v roce 1978, Foto: mac_filko (CC BY-ND 2.0)

„Jsem přesvědčen, že polovina toho, co rozdělí úspěšné podnikatele od těch neúspěšných, je pouhá vytrvalost.“ Pokud nemilujete svou práci, nemůžete dosáhnout velkého úspěchu. Vždy přijdou problémy, těžká období, krize. Většina lidí, kteří danou práci nemilují, to vzdá a zůstanou pouze ti, které to skutečně baví a nechtějí se toho vzdát. Díky tomu mají šanci takové období přežít a pak si případně užívat úspěchu.

Steve Jobs, Foto: Apple

„Můžete se prostě zákazníků zeptat, co chtějí a poté jim to dát. Jenže než to vytvoříte, budou chtít něco jiného.“ Inc. Magazine, 1989. Klasická poučka produktových manažerů, kteří by měli produkty vyrábět podle toho, co lidé skutečně chtějí nebo potřebují. Problém je, že pokud pouze reagujete na trh a nevymýšlíte revoluční produkt do budoucna, přijdete na trh s produktem, který už nemusí být relevantní.

Steve Jobs při uvedení iPhonu 4 s novým displejem Retina, Foto: Matthew Yohe

„Musíte začít s uživatelským zážitkem a postupovat zpátky k technologii, nikoli naopak.“ WWDC, 1997. Pravidlo podle Jobse není o tom, podívat se na dostupné technologie a podle toho vytvořit s inženýry produkt. Důležité je postupovat opačně - od samotného uživatele a pak případné technologie ohnout nebo vytvořit.

Steve Jobs kromě iPhonů představil i první iPad, Zdroj: William Avery

„Být nejbohatší člověk na hřbitově pro mě nic neznamenalo. Jít do postele s pocitem, že jsme udělali něco nádherného, to je to, na čem mi záleží nejvíce.“ The Wall Street Journal, 1993. V tomto se Steve Jobs hodně odlišoval od Billa Gatese, vždy byl zapálený pro samotný produkt a nikdy neřešil žebříčky nejbohatších lidí na světě. Vzhledem k jeho zapálení také v osobním životě příliš peněz neutrácel.

Steve Jobs v mládí pracoval v Atari, kde vytvořil několik her, Foto: thetaxhaven (CC BY 2.0)