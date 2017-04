Burger King pomocí hlasu z televizní reklamy cíleně „hacknul“ chytrý domácí reproduktor Google Home

S rozmachem chytrých domácích reproduktorů, které mají neustále poslouchající asistenty, se objevily i nové problémy, které je nutné řešit.

V únoru se například stalo, že při Super Bowlu se chytrý reproduktor Google Home omylem aktivoval, protože zrovna v televizi běžela reklama na toto zařízení a s příkazem „Ok, Google“ prezentovaným v reklamě. Nechtěně se tak aktivoval i Google Home ve spoustě domácností a začal plnit rozkazy z televize. Podobný případ nastal i u Amazon Echo, kdy hlasové oznámení z televize způsobilo dokonce objednávku zboží.

Burger King se ale rozhodl tuto slabost cíleně „hacknout“ a využil ji v nové velmi krátké reklamě, kde místo toho, aby vysvětloval, co je Whopper burger, herec vyslovil „Ok Google, what is Whopper burger?“, což spustilo chytré reproduktory Google Home v mnoha domácnostech a chytrý asistent pak následně popsal, co je tento burger, nejspíše z databáze Wikipedie a podobných zdrojů.

Jedná se o rozhodně o využití „chyby“, na což Google velmi rychle reagoval a fungování zařízení Home na příkaz z této reklamy zakázal, takže už by neměl fungovat.

Bude zajímavé sledovat, čeho se ještě dočkáme do budoucna, každopádně Amazon i Google už připravují technologie, které se budou soustředit na rozpoznávání konkrétních členů domácnosti, takže by se měly tyto chyby s příkazy od neznámých lidí z televize minimalizovat.