Čtvrtina uživatelů Windows plánuje přechod na Mac, od Macu chce utéct jen 2 % uživatelů, tvrdí průzkum

Analytická společnost Verto Ananlytics zpracovala výzkum v rámci uživatelů ve Spojených státech, ve kterém zjišťovala budoucí plány z pohledu nákupu počítače či notebooku.

Průzkum se týkal jak uživatelů Maců, tak i počítačů s Windows a obsahuje i detailu z pohledu ročních příjmů daných uživatelů. Z výsledků vyplynulo, že téměř čtvrtina (21 %) dotázaných uživatelů systému Windows na desktopu plánuje v období 6 až 24 měsíců přechod na Mac, v případě notebooků s Windows je to dokonce rovných 25 %. U stejného dotazu u uživatelů Macu, ale o přechodu k Windows ve stejném období uvažuje pouze 2 % z nich.



Statistika uživatelů, kteří plánují přechod z Windows na Mac dle jejich ročních příjmů (Verto Analytics)

Co to znamená? Že 98 % uživatelů Macu neplánuje přechod a jsou tak „spokojení“, v případě uživatelů s Windows je to jen 75 % u desktopu a 79 % u notebooků.

Zajímavostí je i rozložení statistiky dle příjmových skupin dotázaných uživatelů. Nejvíce plánuje přechod z Windows na Mac nejbohatší skupina s příjmem nad 150 tisíc dolarů ročně a zároveň také „nejchudší“ skupina s desetkrát nižším příjmem pod 15 tisíc dolarů ročně. Skupina se středním příjmem patří mezi uživatele, kteří plánují přechod v nejmenším procentu případů (pouze 7 %).