Facebook má za sebou další rekordní čtvrtletí. Na každém z nás vydělá kolem 50 Kč měsíčně

Facebook stejně jako řada dalších technologických společností zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí tohoto roku a může se pochlubit skvělými čísly.

Za poslední tři měsíce Facebook dosáhl příjmu 10,3 miliardy dolarů a z toho pak 4,7 miliardy dolarů čistého zisku. Při srovnání s minulým rokem a stejným obdobím se jedná o růst o 47 %. Marže se za rok zvýšila z 44 % na 50 %.

Facebooku se velmi dobře daří pomocí reklamy monetizovat návštěvníky, kteří jeho službu používají. Celosvětově se příjem na jednoho uživatele (ARPU) dostal na 5,07 dolarů, zatímco před rokem to bylo jen 4,01 dolarů. Hodnoty se pochopitelně liší dle lokality, takže Facebook ukázal i grafy pro Evropu, Čínu a podobně, viz galerie. Nejvíc vydělává na uživatelích v Evropě, kde je to aktuálně 6,85 dolarů měsíčně.

Stejně jako v minulosti, Facebooku se nejvíce dařilo v mobilní reklamě, kterou podchytil velmi brzy a nyní tvoří už 88 % všech reklamních příjmů. Minulý rok to bylo 84 %.

Hodně lidí na obou stranách

Pokud jde o počty uživatelů, Facebooku se podařilo opět přilákat „pár“ dalších nových lidí, minimálně jednou měsíčně (MAU) ho použije 2,072 miliardy uživatelů (meziroční růst o 16 %), na denní bázi (DAU) pak 1,368 miliardy uživatelů.

Facebook rovněž masivně nabírá, počet zaměstnanců se zvětšil na 23 165, což představuje meziroční nárůst o 47 %. V případě aplikací Instagram a WhatsApp se také Facebook pochlubil tím, že populární Stories používá každý den přes 300 milionů uživatelů, čímž tak trochu píchnul do Snapchatu, kterému tento nápad ukradl. Ten sám o sobě má totiž celkově „jen“ 173 milionů uživatelů.

