Facebook už používají přes 2 miliardy lidí, počet uživatelů největší sociální sítě na světě stále stoupá

Minulý měsíc Facebook zveřejnil aktuální finanční výsledky, které z pohledu příjmů dosáhly o 48 % lepších hodnot, než v předchozím roce. Facebooku ale obrovsky neroste jen příjem, stále také počet aktivních uživatelů.

Tentokrát se sám zakladatel a šéf Mark Zuckerberg pochlubil významným milníkem – Facebook už minimálně jednou měsíčně používá více než 2 miliardy lidí po celém světě. V přepočtu tedy přibližně čtvrtina všech lidí na této planetě či na její oběžné dráze. Dle starších dat od telekomunikačních společností jde o více než dvě třetiny lidí s přístupem na internet.

I když se technologie jako jsou levné chytré mobilní telefony a internetové připojení rozšiřují tam, kde to dříve nebylo vůbec možné, dosáhnout dalšího milníku v podobě tří miliard lidí nebude rozhodně jednoduché. Je ale jasné, že to bude hlavně pomocí levných mobilních zařízení a levného všudypřítomného datového spojení do internetu. I proto se Facebook v této oblasti tolik angažuje a snaží se internet dostat i do vzdálených a nepokrytých oblastí. Facebook se zatím ani nemusí bát žádné konkurence, protože má stále obrovský náskok a slušné tempo.

Facebook ukazuje, že dokáže stále rychle inovovat, dobře nakupovat (Instagram, WhatsApp) a i rychle kopírovat populární produktové nápady (své o tom ví Snapchat).

V současnosti tvoří Facebook 18 770 zaměstnanců a hodnota společnosti je 150 miliard dolarů.

Foto: Anthony Quintano, CC BY 2.0