Jeden bitcoin bude v roce 2030 stát půl milionu dolarů, tvrdí investor Snapchatu

Nejstarší a největší kryptoměna postavená na revoluční technologii blockchainu – Bitcoin, minulý měsíc překonala významný milník, kdy cena jednoho bitcoinu překonala cenu jedné unce zlata. Jak ale pro Business Insider uvedl první investor Snapchatu – Jeremy Liew, hodnota jednoho bitconu se dostane v budoucnu ještě mnohem výše.

Aktuální kurz je přibližně 1 200 dolarů za jeden bitcoin, Jeremy Liew ale očekává, že přibližně v roce 2030 bude mít jeden bitcoin hodnotu kolem 500 tisíc dolarů. Aby to nebylo jen prázdné věštění, zveřejnil i důvody, proč si to myslí.



Vývoj hodnoty bitcoinu v dolarech. Jak je vidět, významné události dokážou rozhoupat i bitcoin (Yahoo Finance)

Bitcoinová síť už běží přes sedm let bez toho, aniž by spadla. Zatímco v roce 2013 bylo v síti kolem 200 tisíc uživatelů, v letošním roce už je to 6,5 milionů, což ukazuje na to, že roste zájem o využití sítě nejen pro ukládání, ale i přenosy bitcoinů. S tímto trendem proto očekává, že bitcoinovou síť bude v roce 20300 využívat přes 400 milionů uživatelů (přibližně čtvrtina Číny nebo 5 % lidí na planetě).

S růstem počtu uživatelů a transakcí také očekává, že vzroste průměrný objem peněz v bitcoinech, které bude jeden uživatele držet – až na 25 tisíc dolarů. Jeremy Liew také dle vývoje odhaduje, že v roce 2030 už bude v síti 20 milionů bitcoinů a celková hodnota sítě tak bude 10 bilionů dolarů.

Podle jeho slov jsou další klíče dalšího růstu nízké transakční náklady, nezávislost na politické stabilitě (poukazuje třeba na současné problémy – Brexit, Trump) a také snadné používání přes mobilní telefon.



Vývoj hodnoty různých světových měn v roce 2015 (The Money Project)

I když zatím bitcoin stále patří mezi měny, kterým mnoho zemí zatím odmítá udělit oficiální status a možnost použití ve směnárnách, na začátku dubna už Japonsko ustanovilo legální status bitcoinu pro platby. Zajímavou, ale poměrně důležitou informací je také to, že Bitcoin se stále drží v žebříčku nejúspěšnějších měn s největším růstem hodnoty na světě.

Foto: Jason Benjamin, (CC0 1.0)