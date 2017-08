Newyorská policie se zbavuje 36 tisíc telefonů s Windows Phone, koupí místo nich iPhony

Zatímco konec éry telefonů Windows Phone byl jasný už poměrně dlouho, oddělení policie New York se i přes to v říjnu minulého roku pustilo do nákladného projektu a za 160 milionů dolarů koupilo 36 tisícům strážníkům telefony Lumia 830 (2014) a Lumia 640 XL (2015) s dávno „mrtvým“ systémem Windows Phone 8.1, kterému Microsoft oficiálně ukončil podporu minulý měsíc.

Vzhledem k tomu, že se jedná především o bezpečnostní otázku (telefony už nedostanou žádné aktualizace s opravami). NYPD tak vlastně utratilo 160 milionů dolarů za telefony, které se používaly necelý rok. Už v době rozhodování o zakázce měl Microsoft v USA tržní podíl v oblasti mobilních telefonů pouze mírně nad 2 % (teď je pod 0,1 %), zatímco drtivou většinu trhu si rozdělují Androidy a iPhony.

Projekt a výběr měla dle informací New York Post na starost Jessica Tisch, která se kvůli tomuto „průšvihu“ bude muset zodpovídat. Výměna telefonů za iPhony je plánována do konce roku. Zatím sice není jasné, jaké modely budou pořízeny, ale s velkou pravděpodobností to budou levnější, například rok staré modely. Nový operační systém Applu – iOS 11 nebude podporován u zařízení iPhone 5 (2012), 5C a starších, ale podobně jako v minulosti lze předpokládat, že pokud se vyskytne závažná bezpečnostní chyba, Apple aktualizuje i starší a kompatibilní iOS 10.

Policisté používají telefony i v rámci předinstalovaných speciálních aplikací, díky kterým mohou získávat informace z policejní databáze, zapisovat hlášení a podobně. Zajímavostí také je, že konkrétní telefonní číslo strážníka mají k dispozici lidé v oblasti, kterou má na starost.

Ukázky některých funkcí, kterými se Microsoft snažil na poslední chvíli zaujmout: