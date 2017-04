Sdružení hackerů Synack získalo investici od Microsoftu. Přes 21 milionů dolarů

Synack je mladá firma založená roku 2013, kterou založila dvojice bezpečnostních expertů Jay Kaplan a Mark Kuhr za účelem získat nejlepší hackerské mozky z celého světa pro testování a tvorbu zabezpečovacích systémů nejvyšší úrovně. Zjevně to není špatný nápad. Na svou stranu získali již několik investorů a nyní se velkoryse přidal i Microsoft.

Microsoft do firmy investuje 21,25 milionu dolarů skrze svůj investiční fond programu Microsoft Ventures, což je zatím nejvyšší suma. Celkem v aktuálním investičním kole získal Synack celkově zhruba 55 milionů dolarů, do firmy nalily peníze například také HP (Enterprise), některé telekomunikační firmy a především pak ryze finanční investoři. Už dříve tuto příležitost vycítil Google (formálně vzato mateřský Alphabet Inc.) a investoval hned v prvním kole skrze svůj startupový fond Google Ventures.

Synack se soustředí na zabezpečení nejvyšší úrovně pro klíčové systémy vládních organizací či nadnárodních korporací. Mezi prvními je například ministerstvo obrany USA. Najímá nejlepší hackery k tomu, aby hledali slabá místa, zároveň využívá nejmodernější hackerské technologie s prvky umělé inteligence. Nalezené zranitelnosti následně napravuje.