Slavná automobilka Tesla se dostala do rekordní ztráty

Tesla se pochlubila svými výsledky hospodaření v posledním čtvrtletí a není to zrovna hezké čtení. Automobilka si stanovila cíle, na které vůbec nemá kapacity, což se projevilo rekordní ztrátou.

Zatímco tržby přirozeně rostou a ve 3. kvartálu dosáhly rekordních 2,9 miliard dolarů, rekordní je i ztráta 671 milionů dolarů!

Důvodů je hned několik. Tesly jsou žádané, stojí se na ně fronta v pořadníku, Muskova fabrika je ale nestačí vyrábět. Podle původního plánu měla fabrika vyrobit až 10 000 vozů Model 3 týdně, podle realističtějšího plánů 5 000, ovšem ve skutečnosti se jich od léta vyrobil jen zlomek.

Btw, just want to express a word of appreciation for the hard work of the Tesla Gigafactory team. Reason I camped on the roof was because it was less time than driving to a hotel room in Reno. Production hell, ~8th circle …