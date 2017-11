SoftBank nakonec investuje miliardy dolarů do Uberu, chce mít významnou část akcií společnosti

Japonský gigant SoftBank Group pokračuje v nákupech a nakonec se rozhodl investovat do Uberu, i když se objevily zprávy, že zvažuje místo Uberu nasypat miliardy dolarů do jednoho z hlavních amerických konkurentů – Lyft.

Uber by měl v rámci investice od SoftBank získat kolem jedné miliardy dolarů při valuaci společnosti v oblasti 70 miliard dolarů. Stále se tak jedná o nejhodnotnější startup na světě.

Dalších až 9 miliard dolarů SoftBank utratí za nákup akcií od jednotlivých zaměstnanců, což by mělo ve výsledku znamenat, že bude vlastnit minimálně 14 % společnosti. Stejně jako v předchozích investičních kolech, i tentokrát budou peníze určené hlavně pro zahraniční rozšiřování, kde má Uber stále co dohánět. Na velkých trzích totiž musí čelit už pokročilé a rovněž velké konkurenci, například v Číně už to vzdal a raději se spojil s lokální DiDi.

Označení nejhodnotnějšího startupu si Uber zachová ještě nějakou dobu, protože vstup na veřejnou burzu se plánuje nejdříve v roce 2019.

Uber nedávno představil UberAIR: