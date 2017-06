Startup CastAR, který s bývalými inženýry z Valve vyvíjel brýle pro rozšířenou realitu, nečekaně končí

V oblasti rozšířené reality a rovněž brýlí pro rozšířenou realitu začíná být velký boj, protože hráčů je stále více – jak velkých, tak i malých. Tempo vývoje zrychluje a tak se stává, že někteří nestačí dostatečně rychle inovovat. A to se nejspíše stalo i v případě dříve nadějného startupu CastAR.

CastAR byl v roce 2013 založený dvěma bývalými inženýry z Valve, kteří se pustili do vývoje vlastních brýlí pro rozšířenou realitu. Tvůrci v průběhu let předváděli několik prototypů a dokonce i velmi snadno vybrali přes milion dolarů na předobjednávky vývojářských kitů v rámci kampaně na Kickstarteru.

Poslední verze využívala dvojici miniaturních projektorů s rozlišením 720p, které obraz promítaly na speciální sklíčka v brýlích s maximální frekvencí až 120 Hz. Součástí brýlí byl i ovladač do ruky.

Stejně jako u jiných AR brýlí, i v tomto případě měl CastAR sice pěkné video toho, jak by to mělo fungovat, ale dle informací byla kvalita a přesnost zobrazení stále poměrně špatná pro reálné použití. Dle zjištění webu Polygon, startup nedokázal získat další finance od investorů v rámci série B a musel tak propustit všech 70 zaměstnanců. Vedení se snaží současné vyvinuté technologie prodat a je jasné, že většina inženýrů nejspíše nastoupí do projektů rozšířené reality v rámci jiných společností a startupů.