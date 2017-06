Tesla chce vytvořit vlastní platformu pro streamovanou hudbu, už je v jednání s vydavateli

Streamovaná hudbu je stále populárnější a vlastní platformy má Google, Apple i Amazon. Největším platformou ale stále zůstává Spotify, která už má 140 milionů uživatelů, přičemž 50 milionů z nich si platí pravidelné předplatné. Jak to ale vypadá dle zjištění webu Recode, vlastní platformu si chce zřídit i výrobce elektromobilů Tesla.

Podle informací už zástupci Tesly jednají s největšími hudebními vydavatelstvími o možném licencování jejich hudby pro použití přímo v elektromobilech Tesla přímou cestou. Tesla by tak měla vlastní platformu pro streamovanou hudbu a nabídla by zákazníkům na výběr zase o něco více, než jen pouhou kompatibilitu s již stávajícími systémy.

A jaký je k tomu důvod? Tesla by nejspíše mohla ušetřit na poplatcích a například prodávat všechny elektromobily s již předplacenou neomezenou hudební knihovnou. Vzhledem k tomu, jak malé náklady to jsou vůči ceně celého auta, by to mohl být efektivní marketingový tah, který může zase o něco zvýšit konkurenceschopnost s minimálním zvýšením nákladů.

Ostatně stačí si uvědomit například současný princip toho, že Tesla nabízí "téměř" neomezené nabíjení zdarma v Superchargerech pro všechny elektromobily Model S.