Tesla prodala více než 25 tisíc elektromobilů, hodnota společnosti překonala rekordy a je vyšší než má Ford

Tesla zveřejnila výsledky prodejů vlastních elektromobilů a potěšila všechny investory – překonala nastavené cíle a prodala celkem 25 418 elektromobilů za první čtvrtletí. Akcie stouply na rekordní hodnotu a tím pádem i hodnota celé společnosti, která se dostala na 50 miliard dolarů.

Tesla by tak měla splnit očekávaný cíl – prodat přes 50 tisíc elektromobilů za první polovinu roku 2017. V té době se rovněž rozjede výroba zatím nejlevnějšího Modelu 3, který se dočkal obrovského počtu předobjednávek a se kterým Tesla doufá, že překoná hranici půl milionu prodaných elektromobilů do konce roku 2018.



Vývoj ceny akcií Tesly za poslední dny (Yahoo Finance)

Dobré prodejní výsledky ale přinesly také to, co se dalo očekávat – Tesla založená v roce 2003 v rámci hodnoty na burze překonala Ford, který je na trhu od 1903. Je to obrovský milník a ukázka toho, že investoři sází na to, že se Tesla stane takovým Applem v automobilovém průmyslu.

Ford měl totiž sice za poslední rok obrat 152 miliard dolarů a Tesla jen 7 miliard dolarů, ale investoři zkrátka sází na budoucnost a značný nárůst ceny akcií a hodnoty společnosti. Důvěru budí i nedávný vstup velkého investora Tencent, vývoj a použití nejmodernějších technologií v oboru a vedoucí osoba v podobě Elona Muska. Tesla už má rovněž nejpokročilejší systém automatického řízení pro řidiče a kompatibilní hardware instaluje do všech aut už od roku 2016. Čeká se tak jen na dokončení vývoje softwaru a zákony.

Foto: Steve Jurvetson, (CC BY 2.0)