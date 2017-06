Velikost oblíbených mobilních iOS aplikací neuvěřitelně roste, za několik let i 50×

Mobilní aplikace pro chytré telefony toho umí stále více a v obchodech typu App Store či Google Play jich je v nabídce stále více. Uživatelé si tak přirozeně stahují do telefonu či tabletu více aplikací než dříve, ale to není jediný důvod, proč „všem dochází místo“.

Dle analýzy společnosti SensorTower totiž obrovsky roste i velikost aplikací, obzvláště pak těch nejoblíbenějších. Jako ukázku tak porovnal nejoblíbenější aplikace pro iOS a srovnal jejich velikost z roku 2013 a v rámci současnosti, tedy čtyři roky poté.



Čtyřletý rozdíl ve velikosti nejoblíbenějších aplikací pro iOS (SensorTower)

Rozdíly jsou neuvěřitelné – zatímco aplikace Facebooku měla v roce 2013 pouze 32 MB, dnes už je to přes 388 MB. Gmail ve stejném období narostl z 12 MB na 236 MB. Jedná se zkrátka i o desetinásobky a jedním z rekordmanů je například Snapchat, který z 4 MB nabobtnal na 203 MB, tedy o více než 50násobek původní velikosti.



Porovnání vývoje velikosti nejoblíbenějších aplikací v App Storu (SensorTower)

Důvod růstu je z mnoha pohledů jasný – aplikace jsou komplexnější a vývojáři nejsou tolik omezení jako dříve, ať už v rámci maximální velikosti aplikace nebo operační paměti mobilních zařízení. To sice umožňuje zmíněné komplexnější formy aplikací s vyšší kvalitou obsahu, ale zároveň to tolik nenutí vývojáře vymyslet úspornější kód, který by byl zároveň i potenciálně rychlejší.

V nejnovější verzi mobilního operačního systému iOS 11 se Apple snaží nabídnout optimalizaci úložiště i pro aplikace třetích stran. Ty nejméně používané se v případě zmenšujícího se prostoru automaticky odinstalují, ale ikona a uživatelská data budou neustále k dispozici pro případné znovustažení.

Apple už dříve podobnou optimalizační techniku začal používat u aplikace Fotky (nebo Hudby), kdy se starší originální fotky s vysokým rozlišením ukládají do cloudu a v telefonu zůstávají v nižším rozlišneím. Pokud je člověk na rychlém připojení a prohlíží si je, automaticky se zase nerušeně stahují. V případě hudby se lokálně ukládají například jen nejoblíbenější písničky v rámci stanovené kapacity.