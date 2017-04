Zajímavá infografika: z čeho se vlastně skládá Amazon? Už to rozhodně není jen prodejce zboží

Amazon už nějakou dobu nelze brát na lehkou váhu a je nutné ho automaticky přiřazovat k technologickým velikánům jako je Apple, Google, Microsoft nebo Facebook. Oproti všem má ale jednu obrovskou výhodou – je velmi široce rozkročený. To co začalo pouhým prodejem knížek přes internet, je dnes obří společnost s vertikály napříč všemi různými segmenty.

Velmi dobře to ilustruje infografika od CBInsights, kde lze vidět, pro jaké pozice hledá Amazon nové zaměstnance. Zároveň to tak dobře prezentuje, čím vším se dnes Amazon zabývá. V základu je to prodej zboží, digitální obsah, vývoj vlastních hardwarových zařízení (Kindle, Echo), reklamní síť, služby pro obchodníky na platformě Amazon.com, sklady a logistika, AWS (Amazon Web Services – cloud), chytrá asistentka Alexa a další (robotika, umělá inteligence, chytré prodejny Amazon Go a podobně).



Ukázka toho, kde Amazon nabírá nejvíce lidí také reprezentuje důležitost do budoucna (CBinsights)

Cloudové služby tvoří pro Amazon obrovskou část příjmů, ale v tomto poměru je rozhodně zajímavý právě vývoj Alexy, na kterou zdá se Amazon hodně sází. Vzhledem k tomu, že Amazon byl více méně první větší poskytovatel cloud a první větší prodejce chytrého reproduktoru do domácnosti, lze čekat, že rozhodně neusne na vavřínech a bude zdatnou konkurenci nejen ve zmíněných oblastech, ale do budoucna i v mnoha dalších.