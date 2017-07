10 nejúchvatnějších obchodů Applu: tam si zajděte, i když nechcete kupovat iPhone

Obří obchod má tři patra a vysoké prosklené stěny, které dávají možnost shlédnout na ruh města. Je zde vidět odkaz na architekturu tradičních moderních Apple Storů z USA, nad jejichž designem dohlížel i sám Steve Jobs. Právě on prosadil velké skleněné plochy s co možná nejmenším počtem spár a typické skleněné schodiště. Na jeho konstrukci má ostatně i patent.

Zajímavý je obchod i uvnitř, kde otevřený prostor s vysokým stropem bylo vhodně přece jen nějak zaplnit. Něčím přirozeným, co by navozovalo příjemný dojem... A tak uvnitř rostou živé stromy.

Konstrukce schodiště je zde navržena přesně podle představ Steva Jobse, který tvrdil, že se má „vznášet ve vzduchu“. Samotné zaoblené bočnice ze skla jsou nosné a přímo do nich jsou uchyceny samotné skleněné schody. Bez podpůrných kovových prvků se to sice zcela neobešlo, ale je jich minimum. Skleněné schodiště je k vidění ve více Apple Storech, ať už točité, nebo přímé.

Tento koncept se zjevně osvědčil, a tak stejná budova vyrostla v říjnu 2010 ještě v Chicagu. Tato prodejna se proslavila i tím, že jednou ze skleněných stěn projelo auto a zaparkovalo si to mezi produkty Applu. To je daň za umístění v blízkosti rušných ulic.

V červnu roku 2009 byl otevřen obrovský Apple Store ve Scottsdalu, což je předměstí arizonského Phoenixu. Místo aby zde obchod zapadl mezi ostatní prodejny v nákupním centru, dostal vlastní budovu trochu stranou. A je to budova, která už nám zapadá do klasické architektury Applu – sklo, ocel, hrany a spousta světla.

Vše okolo míří k výšinám, Apple se dal opačným směrem a do prostoru zapustil kruhové náměstí se skleněným monumentem. Pokud vstoupíte do skleněného válce, octnete se na točitém skleněném schodišti, které vás zavede do prostoru prodejny v suterénu. Tento skvostný Apple Store se otevíral v červenci roku 2010.

1. Pátá Avenue, New York, USA

Nápad ze Šanghaje však jenom vychází z jinak tvarovaného legendárního originálu, který najdete v New Yorku „na páté“. Je to bezesporu nejznámější prodejna Applu. Mezi mrakodrapy najdete jen obří skleněnou kostku se zářícím symbolem nakousnutého jablka. Vstoupíte do ní a po skleněném schodišti se dostanete na prodejní plochu.

Za architektonickým nápadem stojí studio Bohlin Cywinski Jackson, které má na svědomí i prodejnu na Upper West Side a řadu dalších Apple Storů. Do návrhů hodně promlouval také Steve Jobs, který by nejraději k výrobě kostky použil pouze sklo, a to nejlépe v jednolitých tabulích. Jeho požadavky nebylo možné technicky zrealizovat. Použily se ty největší tabule skla, jaké byly k sehnání. Po čase se podařilo vyrobit ještě větší, a tak byly vyměněny, aby rušivých spár bylo co nejméně.

Díky skleněné kostce, skleněnému schodišti i skleněnému výtahu v jeho centru se dovnitř dostává velké množství přirozeného denního světla. Prostor je jinak překvapivě rozlehlý.

Tato prodejna je jako jediná otevřená nonstop.