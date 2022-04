6 vět, kterými začíná kybernetický průšvih v každé firmě

Kde jsou ty doby, kdy stál za úspěšným kybernetickým útokem výhradně špičkově naprogramovaný malware, který překonal robustní počítačovou obranu podnikové sítě ve firmě nebo třeba na úřadu.

Kyberútoky v Česku: Pacientem 0 jsou často účetní, sekretářky a další bílé límečky

Mnohé úspěšné kampaně z posledních let naopak ukazují, že útočníka sami vpustíme do systému. Pacientem nula je totiž až příliš často třeba počítač v backoffice a účetní, která otevřela přílohu, kterou neměla. To vše v široce otevřené síti bez patřičného bezpečnostního škálování, ve které se následně problém šíří stejně rychle jako oheň vyprahlým jihem Moravy.

Do člověka antivir jen tak nenainstalujete

Základní phishing, pokročilý a na míru šitý spear-phishing a další formy sociálního inženýringu jsou bohužel dodnes jedním z nejtypičtějších vektorů útoku.



Takto před pár lety vypadala mapa útoků botnetu Emotet, který pronikl na úřady, do škol, nemocnic i velkých firem jako třeba OKD (z bezpečnostních důvodů anonymizováno)

Své o tom vědí třeba oběti botnetu Emotet, který před pár lety úspěšně útočil jak na servery OKD, tak některé české nemocnice, univerzity i infrastrukturu místních samospráv.

Věty, kterými začíná bezpečnostní průšvih

Experti ze společnosti NTT, která je širokým dodavatelem podnikových technologických řešení, proto na základě vlastních zkušeností sepsali několik klamných vět, které předcházejí pořádnému průšvihu. Možná se v nich sami najdete – tykají se zvláště klasického korporátu.

Přístupy ke všem souborům už máte, tak se můžeme vrhnout na vstupní školení

Jak se jednoduše dostat ke všem firemním souborům bez nutnosti překonávat zabezpečení firmy? Stačí trocha drzosti a hereckého umu a nechat se do firmy zaměstnat. „Mnoho firem nemá nastavenou hierarchii přístupů a každý zaměstnanec se hned po přihlášení může dostat ke všem citlivým souborům, i když je ke své práci bezprostředně nepotřebuje“, říká Lukáš Svozil ze společnosti NTT Czech Republic.

​

Ale ne, Luboš už sice ve firmě nepracuje, v kabelové schránce podlahy openspacu si ale zapomněl Raspberry Pi s penetračním linuxovým operačním systémem Kali

Nemusí se jednat hned o cílenou průmyslovou špionáž, nejčastěji zaměstnanec skutečně plánuje ve firmě pracovat, ale z nějakého důvodu se ve zkušební době rozmyslí. A užitečné dokumenty bere s sebou ke konkurenci.