AI není jen přechodná móda. Už dnes mění svět a do konce roku má vyrůst na půl bilionu dolarů

Generativní umělá inteligence se během posledního roku přesunula z oblasti specializované technologie do mainstreamu. Podle průzkumu IBM již 35 % firem zahrnulo nějakou podobu AI do svého fungování, což potvrzuje, že byznys i pracovní trh dostává novou tvář. Rostoucí trend implementace AI do dalších produktů a oblastí bude i letos pokračovat. Podle studie PwC by do roku 2030 měla umělá inteligence přispět do globální ekonomiky přes 15 bilionů amerických dolarů. A jen roce 2024 by měl světový trh s umělou inteligencí narůst ze současných zhruba 140 miliard dolarů na půl bilionu. Se těmito změnami přichází také vznik pracovních pozic – podle studie The Future of Jobs by mělo do roku 2025 díky AI vzniknout 97 milionů nových pracovních míst.

„Zaměstnanci napříč odvětvími se dnes obávají, že umělá inteligence zautomatizuje jejich práci a zbaví je potřebnosti. Avšak v roce 2024 se objeví opačný efekt. I přes obavy se zdá, že AI bude práci spíše přetvářet – usnadní ji a zvýší výkonnost pracovníků. Navíc budeme mít v pracovním procesu mnohem snazší přístup k informacím. Zaměstnanci tak brzy zjistí, že jejich práce, která původně působila jako rutinní a nudná, se stává jednodušší. Firmy budou nuceny strategicky vyhodnotit, jak nejlépe využít umělou inteligenci pro své účely a jak integrovat tuto technologii takovým způsobem, aby zaměstnance podpořila bez toho, aby se cítili zbyteční,“ myslí si Hubert Palán, CEO Productboardu.

„Aktuálně se o umělé inteligenci mluví snad na všech úrovních. Ať už ji řeší školáci nebo byznysmeni. Na datech za poslední rok se jasně ukazuje, že oprávněně a že opravdu mění svět technologií. U nás je například AI aktuálně v základu všech našich služeb. Už od roku 2000 pracujeme se strojovým učením, tedy AI bez vzletného názvu. Zásadní pro nás ale vždy bylo, aby námi vyvinuté řešení nejprve pomohlo nám, my mu 100% porozuměli, a pak mohlo pomoci našim klientům. Bez ohledu na to, jaké technologie jsme k tomu využili. Aktuálně však považuji za zásadní, že současná umělá inteligence dokáže řadu úkonů zjednodušit a zefektivnit práci a také procesy ve firmách,” doplňuje Oleksandr Rossol ze společnosti Nectain.

Nová éra práce

Firmy se budou muset na tuto novou éru adaptovat. Využití a implementace AI se již neomezuje na pouhý technologický trend a buzzword. Stalo se to nezbytným nástrojem pro udržení konkurenceschopnosti. Podle aktuálních dat dotazníku od Authority Hacker již 32,9 % firem nahradilo některé lidské úkony řešením založeným na umělé inteligenci. Dále se ukázalo, že 43 % podniků plánuje snížit počet svých zaměstnanců kvůli technologické integraci. Na druhou stranu některá data ukazují, že zhruba čtvrtina firem dokáže s pomocí AI vyřešit situaci s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.

„Umělá inteligence samozřejmě dokáže pomoci na řadě míst. A ačkoliv panují obavy, že může například dojít k rušení některých pracovních pozic, výrazně vyšší počet jich vznikne. V této fázi adopce AI se hodně pozornosti věnuje algoritmu. Málo se ovšem diskutuje o hodnotě trénovacích dat. Jsem přesvědčený, že pro úspěšnou integraci AI ve firmách budou alfou a omegou úspěchu právě first party data každé organizace. Jejich kvalita bude mít přímý dopad na přidanou hodnotu těchto (AI) řešení,” dodává Pavel Bulowski, spoluzakladatel CDP platformy Meiro.

Že je umělá inteligence v různých podobách na vzestupu ovšem potvrzuje také Gartner. Jeho odborníci totiž říkají, že do roku 2026 bude 80 % velkých společností využívat nějakou formu generativní umělé inteligence. Ať už to bude ve formě API, různých modelů nebo aplikací běžících na bází AI. V průběhu roku 2023 přitom takové možnosti využívalo pouze okolo 5 % firem.