Airbnb dostalo od pandemie tvrdý zásah. Internetový poskytovatel ubytování se připravuje na nový rozjezd

Pandemie nového koronaviru se negativně podepsala na celé řadě oborů – zejména tvrdě však dopadla na segment cestovního ruchu. Jedním z postižených je ubytovací služba Airbnb, která kvůli zákazu cestování, vydanému mnoha zeměmi, nabídla svým zákazníkům storna bez sankcí a poskytovatelům ubytování finanční kompenzace.

Epidemie rozdrtila globální turistický ruch a zavřela vše, co byť jen připomínalo hotel. Ačkoli se původně mluvilo o přerušení, které potrvá v rámci týdnů, nyní se mluví o několika měsících a v krajním případě až o jednom roce.

Těžké časy pro Airbnb

Generální ředitel Airbnb Brian Chesky v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že stávající situace jeho firmu těžce zasáhla. Byznys model byl postavený na zprostředkování levného ubytování, přičemž mnohé země zakázaly vstup cizincům a často i poskytování ubytovacích služeb.

Dvanáct let po svém založení byla Airbnb všeobecně považována za jednu z nejslibnějších společností v oboru cestovního ruchu, především proto, že od počátku operuje na internetu a využívá principů sdílené ekonomiky. Přesto se již koncem roku 2019 potýkala s ne zcela příznivými hospodářskými výsledky. Počátkem tohoto roku přišla první rána v podobě opatření v pevninské Číně, pak následovala Evropa, kde Airbnb generuje zhruba čtvrtinu svých příjmů.

Od začátku března jsou všichni zaměstnanci Airbnb na „home office“. V polovině dubna začalo být zřejmé, že k oživení trhu dojde mnohem později, než slibovaly původní optimistické předpovědi. Pokles zájmu lze pozorovat i v hotelech ve Spojených státech, které v tomto ročním období bývají zaplněné na 70 %, kdežto dnes mají obsazeno jen 21 % kapacity.

Škrty v rozpočtu a propouštění

V aktuálních prognózách Airbnb uvádí, že letošní příjmy mohou klesnout o celou polovinu. Skutečnost však může být ještě daleko horší – v tuto chvíli nikdo neví, kdy bude bezpečné znovu jezdit na dovolené do cizích zemí. Brian Chesky je však v tomto směru optimistou a doufá v brzký obrat k lepšímu.

Firma v tuto chvíli nemá představu o tom, jak se bude situace vyvíjet dál a zda se v příštím roce vrátí do černých čísel. Na stávající stav už musela reagovat propuštěním sezónních zaměstnanců a seškrtáním marketingových nákladů o 800 milionů dolarů. Negativně se promítnou i další kroky, v podobě vracení peněz všem hostům, kteří nemohou cestovat.

Firma měla ve svém systému rezervace za více než miliardu amerických dolarů, které byly z větší části zrušeny. To má přímý dopad i na poskytovatele ubytování, jimž byly vyplaceny z kapsy Airbnb storno poplatky odpuštěné zákazníkům. Kompenzace je však jen zlomkem příjmů, které by pronajímatelé obdrželi za normální situace, což je může přivést do existenčních potíží.

