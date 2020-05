Airbnb kvůli koronakrizi propustí čtvrtinu svých zaměstnanců. Na rozloučenou ale dostanou velkorysý dárek

Svět už se sice pomalu vrací do starých kolejí a nejen Česko postupně otevírá své podniky, jedna oblast je ale stále paralyzovaná - cestovní ruch. Nikdo neví, kdy se začne opět cestovat, což velmi tvrdě doléhá mimo jiné na Airbnb. Firma už dříve mluvila o ohromném propadu tržeb a propustila sezónní zaměstnance, nyní ale musela přistoupit k ještě drastičtějšímu kroku - propustila čtvrtinu pracovníků.

Výpověď tak dostalo téměř 1900 lidí po celém světě, kteří pro Airbnb pracovali. Všichni obdrželi od ředitele Briana Cheskyho e-mail, ve kterém vysvětluje, že situace je těžká. „I když víme, že byznys Airbnb se časem vrátí do normálu, změny, kterými kvůli tomu projde, nebudou dočasné ani krátkodobé. Proto musíme v Airbnb změnit základy a omezit naši pracovní sílu, abychom více upravili naši strategii,“ napsal Chesky.

To jinými slovy znamená udělat škrty, kde to jde, aby firma přežila. Nicméně protože Airbnb vnímá, že propuštění zaměstnanci jsou v tom nevinně, připravilo pro ně odchodné, které budou pobírat 14 týdnů plus finanční bonus za každý rok, který u firmy odpracovali. Zároveň jim bude Airbnb ještě následující rok platit zdravotní pojištění, zajistí psychologickou podporu a pomůže jim najít novou práci.

A aby toho nebylo málo, zaměstnanci, kteří mají zájem, se mohou stát akcionáři, což bylo dříve omezené jistými podmínkami. Platí to pro všechny propuštěné pracovníky po celém světě, jen forma zdravotního pojištění se liší podle pravidel konkrétní země. „Jsme ve stavu světové zdravotní krize, která nevíme jak dlouho bude trvat, proto chceme lidem pomoci s jejich zdravotními výdaji,“ vysvětloval Chesky, proč propuštění zaměstnanci dostanou tyto podmínky.

Co se týče pomoci s hledáním nové práce, Airbnb bude zaměstnancům vystavovat jejich životopisy na webu a dovolí jim ponechat si pracovní notebooky, aby měli nástroj k hledání budoucího zaměstnání.

Společnost se nachází se skutečně těžké situaci. Již loni, kdy žádná krize nepanovala, utrpěla ztráty ve výši 674 milionů dolarů a od té doby jde vše ještě více dolů. Chesky tento týden oznámil, že očekává, že loňské tržby 4,8 miliardy dolarů budou letos poloviční.