Alza reaguje: Kdo teď najednou potřebuje počítač na práci z domova, může si ho jen dočasně půjčit

Ministerstvo zdravotnictví dnes vyšlo s mimořádným opatřením, podle kterého se na dobu neurčitou uzavírají školy. Pro mnohé rodiče to představuje problém, ale řada zaměstnavatelů jim vychází vstříc nabídkou možnosti práce z domova. U kancelářských profesí je to snadno proveditelné, ale ne každý má doma vyhovující počítač, nebo ho nechce či nemůže stěhovat z práce. A právě této příležitosti se okamžitě chytl největší český e-shop Alza.cz.

Alza nyní upravila svůj program pronájmu elektronických zařízení, aby byl použitelný i v kratším časovém horizontu. Doposud to fungovalo tak, že jste se upsali minimálně na rok a půl a za měsíční paušál jste používali počítač nebo telefon, každý rok jste přitom dostali nejnovější model a po ukončení plateb jste ho vrátili. Nyní se minimální časový úvazek zkracuje na 4 měsíce, zájemce však v takovém případě zaplatí dva měsíce pronájmu navíc.

Co to znamená konkrétně? Můžete si například půjčit notebook Lenovo V130-15IKB Iron Grey, který je na kancelářskou práci dostačující. Má procesor Intel Core i3 7020U, 8 GB RAM, 256GB SSD a Full HD 15,6" displej. Běžně stojí 11 290 Kč, pronajmout se dá za 599 Kč měsíčně. Pronájem na čtyři měsíce tak podle nových pravidel vyjde na 3 594 Kč. Pokud by někdo potřeboval počítač opravdu jen na dočasnou dobu, je to možné řešení. V ceně pronájmu je i pojištění proti rozbití či krádeži.

Alza si zaslouží uznání za rychlou reakci a přizpůsobení situaci. Ačkoli se nejedná o charitu, ale využití příležitosti k obchodnímu zisku, je to akce smysluplná. Ale pokud nevyžadujete vyloženě nový počítač, poohlédněte se po repasovaných kusech. Práceschopný notebook seženete už za ceny kolem pěti tisíc a zůstane vám už napořád.