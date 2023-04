Amazon má továrnu na AI a chatboty. Na umělé inteligenci u něj pracuje více lidí než u Microsoftu nebo Googlu

Ani největší cloudový hráč nechce zůstat pozadu. Amazon má na trhu s cloudovými výpočetními platformami zhruba třetinový podíl a teď se angažuje také v oblasti AI. Spustil totiž službu Bedrock, který vývojářům a vývojářkám zpřístupňuje generativní nástroje na tvorbu textů a obrázků.

Obyčejná generace nepředstavuje jediný možný způsob využití, Bedrock je služba primárně orientovaná na vývojářskou scénu, která si ji přizpůsobí vlastním pestrým potřebám. Amazon poukazuje mj. na tvorbu vlastních chatbotů, na personalizaci obsahu pro zákazníky nebo na klasifikaci obrázků. Poskytuje přístup k více umělým inteligencím:

Jurassic-2 . Jazykový model od firmy AI21 Labs slouží ke generováni textu v několika světových jazycích.

. Jazykový model od firmy AI21 Labs slouží ke generováni textu v několika světových jazycích. Claude . Jazykový model od firmy Anthropic, kterou finančně podpořil Google. Umožňuje konverzovat, odpovídat na dotazy, automatizovat pracovní procesy. (Už jsmem jej zkoušeli.)

. Jazykový model od firmy Anthropic, kterou finančně podpořil Google. Umožňuje konverzovat, odpovídat na dotazy, automatizovat pracovní procesy. (Už jsmem jej zkoušeli.) Stable Diffusion . Generativní AI od Stability.ai tvoří unikátní obrázky, dle Amazonu se hodí také pro návrh log a designu.

. Generativní AI od Stability.ai tvoří unikátní obrázky, dle Amazonu se hodí také pro návrh log a designu. Amazon Titan. Domácí jazykový model je určený pro shrnutí textu, ale také pro tvorbu a klasifikaci. Dle výrobce je možné ji použít na získávání informací, vyhledávání nebo použití v obecnějších dotazech, které by zákaznice a zákazníci mohli mít.

Amazon odpovídá na poptávku po AI, do které každá firma nemusí investovat hromady peněz a let věnovaných trénování. Firmy mohou Bedrock využít pro trénování na vlastních datech, která se Amazon zavazuje nepoužít pro vlastní trénování Titanu. Čili pokud ve službě vytvoříte něco unikátního, tak vám to také zůstane.

Souboj obřích armád korporací

Podle nedávné analýzy trhu společností Glass.ai z velkých hráčů zaměstnává právě Amazon nejvíce lidí na rozvoj AI. Dohromady jich analytický tým napočítal dokonce 10 113. V závěsu za ním je se znatelným odstupem Microsoft, který zaměstnává 7 287 lidí na vývoj AI včetně OpenAI, do kterého investuje dalších 10 miliard dolarů.

Meta na třetím místě zaměstnává 5 590 lidí a AI pro Google vyvíjí „pouze“ 5 341 lidí. Ve výčtu se nachází ještě Apple se 4 773 lidmi, kteří zatím působí neviditelným dojmem, protože jablečný podnik zatím na poli generativních AI zatím nic nepřevedl.



Srovnání počtu lidí, které technogiganti zaměstnávají na vývoj AI dle analýzy Glass.ai

Zdroje: Amazon Bedrock | CNBC | Glass.ai | Technology