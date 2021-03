Amazon bohatne, ale jeho zaměstnanci prý strádají. Chtějí proto založit odbory

Odbory nejsou v Amazonu vítány. Tentokrát se o tom přesvědčili zaměstnanci skladu v Alabamě, ve kterém se od začátku února koná hlasování o založení odborové organizace. Podobné pokusy se už v Amazonu odehrály, tentokrát však mají alabamští skladníci podporu prezidenta Joea Bidena či senátorů Bernieho Sanderse a Marca Rubia. I díky tomu teď vypadají šance na založení odborů v Amazonu vyšší než kdykoli předtím.

Amazon bohatne, ale zaměstnanci ne

„Proč vám vadí, že se zaměstnanci Amazonu chtějí organizovat do odborů, aby dosáhli lepších pracovních podmínek a vyšších mezd?“ ptal se senátor a nejvýraznější postava americké levice Bernie Sanders během senátního slyšení. Jeho dotaz směřoval na nejbohatšího muže světa, zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, který však navzdory pozvání na slyšení nedorazil. Sandersovi vadí, že Bezos během pandemie prudce zbohatl, ale neprojevilo se to u zaměstnanců společnosti.

Měly být bezpečnější. V robotických skladech Amazonu ale zaměstnanci zažívají více zranění

I proto na sebe případ odborů v alabamském skladu Amazonu poutá tolik pozornosti. Bezosova společnost v posledních měsících čelí kritice ze všech stran: od zaměstnanců kvůli pracovním podmínkám, od americké vlády kvůli zneužívání postavení na trhu, od Evropské unie za vytváření monopolu nebo ze strany konzervativců za zákaz prodeje knih. To vše jen zvyšuje pozornost soustředěnou na založení odborů v malém městě na jihu Spojených států.

Dokládají to například slova republikánského senátora Marca Rubia, jehož strana tradičně stojí proti odborovým organizacím. Amazon dlouhodobě zneužívá svého postavení na trhu a blokuje prodej knížek od konzervativních autorů, uvedl Rubio důvody pro podporu odborů ve sloupku pro USA Today. „Společnosti jako Amazon byly po celá desetiletí spojenci levice v kulturních válkách, ale jakmile dojde na ohrožení jejich postavení, obracejí se na konzervativce, aby je zachránili,“ stěžuje si Rubio na chování Amazonu.

Amazon: podmínky jsou skvělé a zaměstnanci spokojení

Zaměstnance skladu podpořil videopozdravem také demokratický prezident Joe Biden. Právě to podle pracovnice alabamského skladu Jennifer Batesové dodalo odvahu jejím kolegům vytrvat v kampani za založení odborů. „Jsme rádi, že jsme s ním na jedné lodi,“ uvedla Batesová pro server The Hill. Vedení skladu během hlasování od začátku února do konce března přesvědčuje zaměstnance, aby se postavili proti založení odborové organizace.

Nejsilnější podporu pociťují skladníci od Sanderse, který sám sebe označuje za demokratického socialistu. „Bezos během této hrozivé pandemie zbohatl o 77 miliard dolarů, přičemž statisícům zaměstnanců Amazonu odepírá placenou nemocenskou,“ kritizoval Sanders.

Jeff Bezos končí v roli šéfa Amazonu. Uvolní si ruce pro práci na dalších projektech

Bezos se ke kritice nevyjádřil a mluvčí Amazonu odmítá, že by ve společnosti panovaly špatné podmínky. Naopak podle ní v podniku pracují statisíce spokojených zaměstnanců, kteří využívají pracovní benefity, díky nimž se společnost stala druhým nejlepším zaměstnavatelem v žebříčku časopisu Forbes za rok 2020.

Jmění Jeffa Bezose se podle serveru USA Today od začátku pandemie v půlce března loňského roku do října zvýšilo o devadesát miliard dolarů, meziročně téměř o osmdesát procent. Samotný Amazon zaznamenal meziroční nárůst zisku ve výši dvou set procent. Bezos nedávno oznámil, že skončí v čele společnosti, odejít by měl během třetího letošního čtvrtletí.

Článek připravila redakce E15.cz