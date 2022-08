Alexo, vytři podlahu. Amazon kupuje tvůrce robotických vysavačů Roomba a mopů Braava

Již 20 let robotické vysavače Roomba projíždějí bytem sem a tam a čistí podlahy, aniž by se o ně museli domácí (tak moc) starat. Do dalších dekád i na nové trhy je pomůže dostat nový partner. Amazon totiž oznámil, že za 1,7 miliardy dolarů koupí společnost iRobot.

Ta již mimo Roomby nabízí i robotické mopy Braava či zahradní sekačky Terra. Amazon zaplatí hotově 61 dolarů za akcii, které ještě začátkem srpna stála 46 dolarů, a pokryje i dluhy, které iRobot měl. Akvizici zatím dojednala představenstva obou společností, ale schválit ji musí ještě akcionáři a příslušené regulační úřady.

Pro Amazon půjde o další zařízení, kterým chce ovládnout domácnosti. Začali čtečkami Kindle, dnes má i tablety Fire, několik typů chytrých reproduktorů Echo, fitness náramky Halo, komunikátor Glow, Wi-Fi routery Eero nebo vlastní IoT platformu Sidewalk, kterou chce propojit výrobky ostatních firem.

Amazon vyrobil autonomního robota do domácnosti. Hlídá, baví, ale neuklízí

Loni pak odhalil i vlastní zabezpečovací systém Ring, chytrý video zvonek, termostat a hlavně autonomního robota Astro. Ten ale neuklízí, jen dohlíží na domácí mazlíčky a je po ruce, když budete chtít někomu zavolat nebo říci skrz hlasovou asistentku Alexu nějaký povel.

