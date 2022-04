Amazon poprvé za roky tratil. Hlavně kvůli automobilce Rivian a rostoucím nákladům

Poslední roky se při zveřejňování kvartálních hospodářských výsledků Amazonu opakovala ta samá písnička. Firma neuvěřitelně rostla i vydělávala, loni si stejnou dobou připsala zisk přes 8 miliard dolarů. Investoři očekávali, že podobný úspěch si Amazon připíše i tentokrát, jenže… místo toho přišla zpráva o ztrátě. Může za ni automobilka Rivian, ale problémů je více.

Amazon připravuje vlastní satelitní internet Kuiper. Družice vynese na oběžnou dráhu 83 raket tří firem

Amazon a ztráta je skutečně nevídané slovní spojení, naposledy se firma ocitla bez zisku v roce 2015. Od té doby se jí dařilo mimořádně, téměř všechny možné metriky neustále překonávala. Vrchol nastal během covidu, ovšem pandemie už odezněla s tím odeznělo i období neřízeného růstu.

Problém č.1 – útlum viru

Covid s tím má hodně společného. Amazon během dvouletého pandemického období přijal relativně dost nových zaměstnanců do skladů, aby zvládl pokrýt poptávku po internetovém objednávání, která byla několik měsíců mimořádná. V té době ani nemohl jinak a vyplatilo se mu to, poptávku pokryl.

Navíc jak firmy měnily své chování a covid využívaly k digitální transformaci, rostla poptávka po cloudových službách a v nich jsou Amazon Web Services (AWS) jedním z hlavním hráčů. Ano, cloud se rozmáhal už před pandemií a AWS by rostly nehledě na ni. Ale covid tuto oblast akceleroval, z čehož Amazon těžil.

AWS i v posledním kvartálu zaznamenaly meziroční růst 37 procent, což je úctyhodné. Jenže je to skoro o dvě procenta méně než v předchozím období, takže i cloud Amazonu lehce zpomaluje, byť stále patří mezi jeho nejvýdělečnější divize.

Amazon koupil MGM. Prime Video může doplnit o Jamese Bonda a Rockyho

S internetovým nakupováním je to horší. Amazon přiznal, že po odeznění covidu se lidé částečně vrátili k nakupování v kamenných prodejnách a už nezaznamenává astronomický zájem zákazníků. Stále má navíc skladníky, které během pandemie přijal, takže teď řeší, co s nimi – náklady na zaměstnance se mu zvedly o 2 miliardy dolarů. Propouštění podle svých slov zatím neplánuje, ale proběhne revize jejich produktivity a efektivity.

Problém č.2 – rostoucí náklady

Amazon má hodně skladů a jejich provoz je drahý. Náklady na energie rostou po celém světě, situace se navíc stále zhoršuje. To samé platí u paliv – drtivá většina rozvozu stále probíhá standardními dodávkami a kamiony. Společně s vysokou inflací to firma popisuje jako výzvy, se kterými musí vypořádat a které mají vliv na hospodářské výsledy. Amazon také cituje „překážky v dodavatelském řetězci“, ale nejmenuje konkrétně které.

Problém č.3 – automobilka Rivian

Předchozí jmenované aspekty by nestačily na to, aby uvrhly výdělečný Amazon do ztráty. Hlavní důvod červených čísel je investice do výrobce elektromobilů Rivian. V něm firma vlastní zhruba 20 procent a ještě nedávno se to Amazonu vyplácelo, Rivian zažíval mimořádný růst.

To se během prvních tří měsíců letošního roku změnilo, akcie Rivianu spadly o 50 procent, což Amazon tvrdě zasáhlo a způsobilo mu ztrátu 7,6 miliardy dolarů. Tratil na tom i Ford, další významný akcionář Rivianu.

Celková výsledná bilance Amazonu za poslední kvartál je tak ztráta 3,84 miliardy dolarů. Tržby hlásí 116,4 miliardy dolarů, meziročně se zvýšily o sedm procent. A co bude dál? Mezi další současné výzvy Amazon jmenuje válku na Ukrajině a ta se v celé své šíři zřejmě ve výsledcích teprve promítne. Problémy tak firmě zdaleka nekončí.