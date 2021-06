Amazon ve svých megaskladech instaluje zenové budky. Lidé se díky nim nezblázní

Obří logistická centra Amazonu budí už od počátku emoce. Jedni je považují za novodobé otrokářství, jiní připomínají, že firma zároveň investuje do masové robotizace, no a zbytek zajímá hlavně to, jestli jim balíček dorazí opravdu včas.

Navštívili jsme obří robotickou halu Amazonu v polském Štětíně. Právě sem jezdí Ježíšek a Santa Claus

Americká centrála se chce první nálepky už dlouho zbavit a letošní rok není výjimkou. Do podpůrných programů na pracovišti investuje jen v USA 300 milionů dolarů. Cílem je v tomto případě snížit počet bezpečnostních incidentů způsobených únavou apod.

V tiskové zprávě se píše třeba o vybudování nových wellness zón, kam si budou moci skladníci odskočit a namísto krabic chvíli zvedat třeba činky. Zahraniční média ale nejvíce zaujaly zenové budky. Ano, skutečně zenové budky!

Podívejte se, jak to vypadá uvnitř zenové budky:

Amazon je vtipně pojmenoval AmaZen a podle krátké ukázky zkopírované z interních propagačních materiálů se jedná o místnůstky o něco větší než mobilní toaleta s židlí, kytičkou a počítačem, na jehož monitoru mohou zaměstnanci sledovat zenová videa. Tedy relaxovat, poslouchat meditační hudbu a zírat na mořský příboj, švitořící ptactvo či jen animaci.

Estetický dojem doplňuje osvětlená stříška s oblaky a zásobník s letáčky, co dělat, pokud jste se právě zhroutili.

Cíl: Snížit nehody o 50 %

AmaZeny, wellness zóny a školení BOZP v rámci nového programu mají v případě amerických skladů Amazonu snížit do roku 2025 nehody všeho druhu na pracovišti o 50 % procent. Lze předpokládat, že se podobný systém později rozšíří i do skladů v zahraničí, svých zenových budek se tedy možná časem dočkají i zaměstnanci tuzemského Amazonu.

Pokud se dnes také hroutíte v práci, přehrajte si některý z pořadů Týden Živě. Naše relaxační videobanka jich čítá stovky.