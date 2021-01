AMD má opět rekordní tržby podpořené zvýšenými prodeji CPU i GPU

Vánoce byly u AMD štědré. Firma ohlásila nejlepší finanční výsledky v historii. V posledním čtvrtletí utržila 3,2 miliardy dolarů, meziročně o 53 % více. Čistý zisk pak činil 1,8 miliardy, což je dokonce desetkrát více než loni. Na to ale má vliv jednorázový daňový bonus ve výši 1,3 miliardy, bez něj by čistý zisk byl „jen“ 636 milionů (66% růst).

AMD ohlásilo nejvyšší tržby v historii, další žně jej čekají

Rekordní jsou rovněž výsledky za celý účetní rok. V něm se AMD podařilo zvýšit tržby o 45 % na 9,8 miliardy, hrubou marži firma zvedla o dva body na 45 % a čistý zisk vzrostl o 630 % na 2,5 miliardy dolarů (opět započteno i s bonusem).



Stěžejní produkty AMD pro rok 2021

Dílčí úspěchy si připisují i obě divize. Computing and graphics hlásí 18% meziroční růst příjmů na 1,96 miliardy dolarů, provozní zisk stoupl o 17 % na 420 milionů. Podle AMD klesla průměrná cena procesorů, protože se prodalo více mobilních čipů. Naopak na jednom prodaném Radeonu firma utržila v průměru více než před rokem.

Divize Enterprise, embedded and semi-custom zaznamenala tržby 1,28 miliardy dolarů (176% růst) a provozní zisk 243 milionů (540% růst). Sem spadají serverové čipy Epyc, výpočetní akcelerátory Instinct a také čipsety pro herní konzole.

Radeon RX 6900 XT: nejvýkonnější grafika od AMD soupeří s GeForce RTX 3090

AMD zásobuje PlayStation 5 i Xbox Series S|X a žně v tomto ohledu potrvají možná ještě několik měsíců, protože Sony ani Microsoft stále nestíhají uspokojovat poptávku. Firma ovšem větří i úspěchy na serverovém poli. Pomohla vytvořit 28 nových cloudů od Amazonu, Alibaby a Oraclu. Zvyšuje objem spolupráce s HPE, Dellem, Gigabytem a Supermicrem.

Kromě toho má novou víceletou dohodu s IBM na tvorbě hybridních cloudů a Microsoft si už objednal nový čipy Epyc Milan pro upgrade platformy Azure.

Mobilní Ryzeny 5000 pro notebooky: Nabídce dominuje spousta osmijader

Právě třetí generace Epyců bude nejbližší nově uvedený produkt, do prodeje se dostane během března. V tomto čtvrtletí už firma představila také nové mobilní procesory Ryzen 5000. Růst by měly nadále také prodeje desktopových Ryzenů a grafických karet Radeon RX 5000 i 6000, které jsou věčně nedostupné. Úzkým hrdlem jsou kapacity v továrnách TSMC. Chtěl by tam najednou vyrábět celý svět, ale linky nejsou nafukovací.

Šéfka společnosti Lisa Su v konferenčním hovoru potvrdila, že kapacity stále navyšuje a situace by se měla zlepšit hlavně v druhé polovině roku 2021. Z jejího vyjádření také vyplývá, že nasmlouvané kapacity zřejmě využívá hlavně pro serverové produkty, kde jsou největší čipy a nejvyšší marže, naopak PC a herní řešení jsou výrobní krizí postiženy více.

Prezentace AMD na CESu 2021: