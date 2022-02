AMD opět trhá rekordy. Příjem meziročně vyrostl o polovinu a nadějně to vypadá i do budoucna

Společnost AMD zveřejnila aktuální finanční výsledky jak za poslední čtvrtletí 2021, tak i celý loňský rok. AMD se daří stále velmi výrazně růst a to ve všech segmentech.

Nálož novinek od AMD: Mobilní procesory Zen 3+, rychlejší mobilní Radeony a známe i detaily Zenu 4

Za čtvrté čtvrtletí vygenerovalo AMD příjem 4,8 miliardy dolarů, což je meziroční růst o 49 %. Marže už přitom stoupla na vysokých 50 %, byť zisk meziročně klesl o 45 % ve stejném čtvrtletí.

V případě srovnání roků 2021 a 2020 jsou ale čísla ještě lepší. Za celý rok 2021 AMD dosáhlo obratu 16,4 miliardy dolarů, což je meziroční růst o 68 % (v roce 2020 to bylo 9,8 miliardy dolarů). Marže stoupla z 45 % na 48 % a zisk za celý rok byl nakonec 3,2 miliardy dolarů, tedy o 27 % více než v roce 2020 (2,5 miliardy dolarů).

Důležitou zprávou je, že se AMD podařil tříciferný růst v podnikové oblasti, která zahrnuje jak populární procesory Epyc či serverové výpočetní karty, tak i specializované čipy třeba pro herní konzole PlayStation, Xbox, elektromobily Tesla a brzy se jistě projeví i mobilní Steam Decky. AMD tak v tomto segmentu dosáhlo příjmu 7,1 miliardy dolarů s neuvěřitelným růstem o 113 % oproti roku 2020.

Dařilo se i v rámci výpočetních a grafických karet pro koncová zařízení, kde byl příjem za rok 2021 celkem 9,3 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 45 %.

V prvním čtvrtletí AMD předpokládá, že snadno prolomí hranici 5 miliard dolarů příjmů, takže za rok 2022 to bude kolem 20 až 25 miliard dolarů. Dle vyjádření má AMD zamluvené výrobní kapacity tak, aby nebylo omezeno v růstu, což je rozhodně dobrá zpráva i pro koncové uživatele. Čipy by tak měly být dostupnější a ceny by se mohly trochu uklidnit.