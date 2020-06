Američan navrhuje, aby nám Facebook platil za to, že ho používáme

Americký podnikatel a politický komentátor Andrew Yang zaujal tamní média plánem Data Dividend Project (web je dostupný jen z USA, via The Verge), navrhuje totiž legislativní úpravu, která by z uživatelských dat udělala zboží, z jehož využívání máte právo na nějaký ten desátek.

Z osobních dat se stalo platidlo už dávno a jsou na něm založené vlastně všechny současné sociální sítě a bezplatné služby od Googlu a dalších.

Služby vám platí... Službou samotnou

Čili třeba zrovna v případě Facebooku sdílíme na jeho sociální síti vlastní fotky, myšlenky atp., a tvoříme tedy jeho obsah a podstatu, přičemž na oplátku dostáváme službu samotnou. Ta služba ve skutečnosti není zdarma. Platíme tím, že ji používáme a svými daty.

Podle Yanga to ale nestačí a naše data mají ve skutečnosti mnohem vyšší cenu. Facebook a další aplikace by nám tedy neměly platit jen přístupem ke službě samotné, ale i nějakým skutečným finančním obnosem – onou dividendou.

Služby na podobné nápady myslí

Byť by se podobný nápad jistě líbil všem koncovým uživatelům, finanční ředitelé Facebooku, Twitteru, Googlu apod. by se nejspíše zhrozili, při současných obchodních modelech těchto firem by se totiž jednalo o likvidační přístup.

Aby nic podobného nikoho nenapadlo, prakticky všechny velké weby, které podobným způsobem spravují uživateli nahrávaný obsah, po vás ve svých podmínkách jasně žádají poměrně širokou licenci ke všemu, co na ně nahrajete.

Data jsou vaše, ale Facebooku dáváte svolení

Všechny ty drunktweety, fotky a flamewary v komentářích jsou tedy sice stále vaše a náleží vám autorská práva, Facebook, Twitter a další ale mají licenci s těmito daty nakládat způsobem, který umožňuje funkci samotné sociální sítě. Mohou je tedy ukládat, upravovat i publikovat.

Nápady jako Data Dividend Project by stály nad stávajícími podmínkami služeb jen v tom případě, že by byly součástí legislativy. A právě o to se prý Yang pokusí.