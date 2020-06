Američané budou moci vypnout politickou reklamu na Facebooku

V USA se pomalu blíží prezidentské volby a sociální sítě chtějí být letos maximálně připravené. Připravené na to, aby je nemohla žádná strana vinit z nekalých reklamních praktik na jejich vlastních platformách.

Facebook proto pro Američany připravil nový volební portál, ve kterém jim umožní aktivovat jednu klíčovou novinku, kterou by nejspíše ocenili i mnozí ze zahraničí včetně Česka.

Američtí uživatelé Facebooku budou moci odmítnout příjem politické reklamy. Pokud tak učiní na zdi se jim nebudou zobrazovat jakékoliv zaplacené příspěvky od některého z účastníků voleb.

Facebook bude zároveň u této reklamy ještě transparentnější než dříve. Politické placené příspěvky jsou už nějaký čas označené a můžete se jedním klikem podívat, kdo si je objednal a za kolik, při opětovném sdílení placeného příspěvku ale tento údaj zmizel.

To se nyní změní, a i když budou Američané sdílet placené příspěvky dál, stále by mělo na všechny vyskočit sdělení, že se jedná o politickou reklamu. Otázkou zůstává, jak to bude fungovat v praxi, u některých placených příspěvků skrze prostředníky je totiž jen těžko dohledatelné, kdo je skutečným zadavatelem.