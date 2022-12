Americké embargo ochromí čínský trh s flashovými pamětmi, tvrdí analytici

Americká vláda včera rozšířila seznam „zakázaných entit“ o více než dvacet čínských společností. Tou nejvýznamnější na seznamu je YMTC, přední výrobce NAND čipů určených pro flashová úložiště jako SSD, paměťové karty apod.

Apple musí kupovat paměťové čipy od Samsungu. Čínský dodavatel YMTC je v USA na černé listině

Zařazení na listinu znamená, že americké společnosti nesmí bez povolení obchodovat s těmi čínskými. Bidenova administrativa tím chce zajistit, že se technologie vzniklé na území USA nebudou zneužívat v Číně ke zbrojení a potlačování občanských svobod.

Zároveň ale chrání místní trh, protože vybraným čínským firmám znemožní export do Ameriky. V případě YMTC to postihne například Apple, který od něj měl v plánu odebírat paměťové čipy.

Podle analytiků z TrendForce, kteří dlouhodobě monitorují trh s pamětmi typu NAND a DRAM, by nový zákaz mohl výrazně ochromit čínskou výrobu čipů. Sice předpokládají, že výroba v YMTC bude nadále růst, ale odhady se snížily. Zatímco loni během posledního čtvrtletí firma vyprodukovala 85 tisíc waferů za měsíc, letos to má být 105 tisíc a příští rok 130 tisíc, ještě začátkem roku ale odhadovala o 15 tisíc vyšší číslo.

Výrazně se ale může změnit to, co YMTC bude vyrábět. TrendForce mluví o tom, že v roce 2024 by čínská společnost mohla ukončit produkci 3D NAND čipů a vrátit se k jednodušším pamětem s planárními (2D) tranzistory.

USA stupňují tlak. Čína bude mít problém vyrobit pokročilé čipy, v jediný den přišla o americké technologie i inženýry

Bez spolupráce s USA prý Čína nebude schopná modernizovat výrobu a držet krok s konkurenty jako Samsung, Kioxia, WD, Hynix nebo Micron. TrendForce také spekuluje, že se k sankcím přidají i nizozemské a japonské firmy, které jsou klíčové pro samotný proces litografie. Tudíž by YMTC nezbylo, než produkci soustředit na 2D NAND nebo linky předělat na logické čipy, kde je dostatečný odbyt i pro starší výrobní technologie.