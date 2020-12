Americký Google bude pracovat z domova až do podzimu 2021. Může si lidstvo dovolit pracovat z obýváku?

Když letos na konci zimy naplno propukla pandemie koronaviru, mnohé americké technologické firmy poslaly své zaměstnance na homeoffice. Google nebyl výjimkou a především v USA práci z domova postupně protahoval o další a další měsíce.

A protože se situace v zámoří zatím nikterak nezlepšuje, Sundar Pitchai v e-mailu zaměstnancům posunul homeoffice v USA dokonce až do září roku 2021. Pracovníci tak zůstanou doma rok a půl!

Pandemie postihla firmu ve chvíli, kdy si v sousedství legendárního Googleplexu staví další sídlo ve formě obřího skleníku o velikosti fotbalového stadionu Campus 2. A zároveň v době, kdy se připravuje další projekt Downtown West o pár kilometrů jižněji v srdci San José. Tentokrát se jedná rovnou o celou čtvrť, která bude volně průchozí. Nebude se tedy jednat o tradiční korporátní ghetto, které je okolnímu světu zcela uzavřené.

Zůstává otázkou, jak to s těmito projekty nakonec dopadne, některé firmy už totiž hlásají, že zcela promění způsob práce a z homeofficu se stane standard. To by znamenalo obrovskou krizi pro developery, kteří roky plánují výstavbu kancelářských prostor.

Je to pro každého a dá se to vydržet?

Většina z nich se nicméně uklidňuje, že se nakonec vše vrátí k normálu a že se zaměstnancům – až na výjimky z řad digitálních nomádů – nechce trvale pracovat na dálku. Není divu, kancelář v malém panelákovém bytě 3+1 či jeho americké analogii totiž skutečně není pro každého a stejně tak juniorního zaměstnance nepromění většina firem v seniorního skrze Microsoft Teams. Google Meet nebo Zoom.

Nakonec nesmíme zapomínat na tu drobnost, že je člověk tvor společenský a v zaměstnání stráví podstatnou část života. Potřebuje tedy vlastní socializaci v kolektivu. Lidský kontakt je nenahraditelný, a tak patří k jedněm z největších vynálezů lidstva stará dobrá korporátní kuchyňka.