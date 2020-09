Americký odklon od Huaweie přijde tamní pokladnu na miliardy dolarů

Americký federální úřad FCC spočítal, kolik bude stát výměna síťových prvků od Huaweie a ZTE, které ve svých telekomunikačních sítích používají tamní menší operátoři. FCC je dotuje ze svého rozvojového fondu USF (Universal Service Fund), pokrývají totiž mnohé venkovské a obecně obchodně méně atraktivní oblasti USA.

Jenže, federální komisi se pochopitelně nechce platit společnostem, které používají technologie, jenž jsou zrovna na černé listině, a tak vyzvala všechny dotčené operátory, aby sepsali, jak moc lpí na čínském hardwaru.

Nyní se FCC pochlubila výsledky (PDF) a částka by se mohla vyšplhat zhruba na 1,6 až 1,8 miliard amerických dolarů. Pro lepší představu, po přepočtu to činí zhruba 40,5 miliard korun a ještě pro lepší srovnání je to jen o něco málo méně než plánované letošní výdaje českého ministerstva průmyslu a obchodu (49 mld. Kč).

Malí operátoři se bez pomoci Washingtonu neobejdou

Výměna se prodraží hlavně z toho důvodu, že síťová elektronika od Huaweie a ZTE byla k dispozici za nižší cenu. Jeden z lokálních telekomunikačních operátorů, Eastern Oregon Telecom tak například pro The Verge prohlásil, že to samé, co od Huaweie získal za 500 tisíc dolarů, nakoupí u západní konkurence za 1,5 milionů dolarů. Tento rozdíl je přitom pro malé operátory likvidační.

Technologickou obměnu proto musí a nakonec i bude spolufinancovat americký federální rozpočet.