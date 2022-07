Amerika chce navýšit standard základní rychlosti internetu. Poměřte se v anketě

Americké domácnosti se nejspíše dočkají rychlejšího internetu, předsedkyně federálního telekomunikačního úřadu FCC Jessica Rosenworcelová totiž po sedmi letech navrhla navýšení celostátního standardu minimální rychlosti připojení.

Zatímco doposud to bylo 25 Mb/s pro stahování a 3 Mb/s pro nahrávání – a nutno podotknout, že se to operátorům samozřejmě líbilo –, pro příště by to měl být podle Rosenworcelové nový poměr 100/20 Mb/s.

A aby toho nebylo málo, předsedkyně FCC zároveň navrhla dlouhodobější metu, ze které padne pusa i nejednomu z našich čtenářů: 1 000/500 Mb/s.

Změna standardu znamená především podporu ze strany státu

Co to ale vlastně znamená v praxi? FCC samozřejmě nemůže jen tak přikázat operátorům, ať na své náklady zrychlí všem přípojky včetně lokalit kdesi na zapadlém venkově bez páteřních sítí, nicméně podobné rozhodnutí může zajistit federální granty pro modernizaci infrastruktury a dotační programy pro sociálně slabší.



Zároveň nesmíme zapomínat na PR. Operátor, který by nabízel tarify, které nesplňují ani minimální federální standard, by jednoduše riskoval pěknou ostudu.

Navýšení bude příležitostí také pro satelitní operátory Starlink a později konkurenční Kuiper od Amazonu. Oba s tím ostatně počítají ve svých dlouhodobých strategiuích, jejich řešení totiž bude zpravidla dostupnější než budování nových páteří kdesi v divočině.

A jaký máte internet vy? Je rychlejší než současný základní americký standard? Anebo je dokonce rychlejší než ten nový navrhovaný, tedy ještě jednou: 100 Mb/s pro stahování a 20 Mb/s pro nahrávání?