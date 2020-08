Apple je první firmou na světě s hodnotou 2 biliony dolarů

Je to téměř přesně dva roky, co se Apple stal první veřejně obchodovatelnou společností, která dosáhla na burze hodnoty jednoho bilionu dolarů. Nyní však dosáhla dalšího milníku, a to dvou bilionů.

Hodnota akcií Applu totiž stále rostla a i přes problémy s koronavirem se dařilo prodávat jak produkty, tak i služby. Díky tomu dopadly skvěle finanční výsledky, což následně i pozitivně ocenili akcionáři.

Při hodnotě 467,77 dolaru za jedinou akcii Applu se podařilo dosáhnout milníku 2 bilionů dolarů a Apple je první společností, která tuto hranici překonala. Vzhledem k vysokému ohodnocení se od Applu očekává další zvyšování obratu a zisku především díky využití vytvořených platforem a spojení nabízených služeb.

Ale právě platformy velkých technologických firem začínají být v hledáčku vlád po celém světě kvůli různým praktikám, které mohou omezovat konkurenci na trhu. Velkou měrou na posílení hodnoty Applu se jistě podílel i přechod na vlastní čipy u všech Maců, což jednoduše znamená, že Apple získal další vertikálu, kterou bude plně kontrolovat pouze pro sebe. To by mělo zajistit možnost vytvoření lepších produktů i zvýšení marží.

Pokud jde o konkurenci v oblasti technologických společností, ke dvoubilionové hranici se blíží i ostatní. Amazon i Microsoft už mají hodnotu 1,6 bilionu dolarů, hůře je na tom Google, která se zasekl na jednom bilionu dolarů a Facebook je na tržní hodnotě kolem 750 miliard dolarů.