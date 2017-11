Apple nasadí tenké rámečky i Face ID u nových iPadů. Nejspíše ale zatím pouze u dražších modelů iPad Pro

S novým iPhone X Apple představil řadu novinek, nejvýraznější bylo odstranění tlačítka „Home“, odstranění tlustého horního a spodního rámu a přechod na Face ID (biometrické ověření pomocí obličeje). Jak naznačují neoficiální informace webu Bloomberg, Apple stihne novinky zapracovat ještě u nadcházející nové generace iPadů, které lze očekávat začátkem příštího roku.

Velké změny v konstrukci a technologiích by se měly týkat pouze vyšších modelů iPadů, tedy pravděpodobně pouze u řady iPad Pro, které už letos dostaly tenčí postranní rámečky včetně nové úhlopříčky displeje 10,5 palců (větší model má 12,9 palců).

Nové iPady Pro by se tak dle neoficiálních informací měly přijít o horní a spodní rámečky, protože dojde i k odstranění tlačítka Home, a ověřování pomocí Touch ID (otisk prstu). Místo toho by měl už Apple použít nové Face ID, které v tomto případě nebude znamenat výřez do displeje, ale jistě se bez problému vejde i do rámečku tabletu, který musí být silnější než u mobilního telefonu.

Dle zdrojů ale nelze příliš počítat s displejem typu OLED, protože ceny jsou stále poměrně vysoké a dostupnost nízká. Na přechod od IPS LCD si tak ještě u iPadů počkáme. Každopádně i tak to umožní Applu ještě více zaujmout uživatele, protože už s nejnovější generací se mu podařilo zvrátit propady prodejů a iPady se opět začaly prodávat více než o deset procent lépe v porovnání s předchozím rokem. Za poslední čtvrtletí prodal celkem 10,3 milionů iPadů.

Od nových iPadů Pro lze pochopitelně očekávat hardware ve stylu iPhone X a iPhone 8, tedy podobně pokročilé kamery a nový čip A11 Bionic, který bude ve výkonnější variantě.

