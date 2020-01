Apple za tři měsíce utrží víc, než celé Česko za rok. Byznys mu však může pokazit koronavirus

Apple představil podrobné finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2020, což reprezentuje poslední tři kalendářní měsíce roku 2019. Jedná se o nejsilnější období roku, takže očekávání investorů byla nastavená poměrně vysoko. I přes to se ale Applu podařilo nečekané a překonal nejen odhady, ale i dosavadní historické rekordy díky skvělým prodejům ve většině oblastech produktů a služeb.

Rekordní příjem

Applu se podařilo za zmíněné tři poslední měsíce předchozí roku utržit rekordních 91,8 miliardy dolarů, což je z pohledu meziročního srovnání zvýšení o 9 %. Analytici přitom počítali pouze s 88,4 miliardy dolarů. Jen pro představu - 91,2 miliardy dolarů je po přepočtu cca 2,1 bilionu korun. Příjmy státního rozpočtu České republiky za celý rok 2018 byly 1,4 bilionu korun.

Skvěle dopadly výsledky čistého zisku, který byl 22,2 miliardy dolarů (minulý rok to bylo 20 miliard dolarů), což zvýšilo současné cash flow Applu na 30,5 miliardy dolarů a investorům se podařilo vrátit ve stejném období přibližně 25 miliard dolarů.

Čína roste

Apple měl v posledních letech velký problém s Čínou, kde mu postupně klesaly příjmy s tím, jak se vláda snaží preferovat lokální výrobce mobilních telefonů. Jak to ale dle výsledků z posledního čtvrtletí vypadá, Applu se podařilo snižování příjmů zvrátit a zatímco v minulém roce byl příjem 15,2 miliardy dolarů, tentokrát to už bylo 15,6 miliardy dolarů.

Velký nárůst příjmů byl v USA a také překvapivě v Evropě, která rovněž dlouhou dobu stagnovala. Jediným propadákem je Japonsko, kde se příjem meziročně snížil z 6,9 miliardy dolarů na 6,2 miliardy dolarů.

Silná poptávka po iPhonech

Apple v předchozích čtvrtletích bojoval s poptávku po iPhonech, které stále tvoří většinovou část celkového příjmu. Problémy začaly hlavně s různými omezeními v Číně. Situace se ale s novými iPhony 11 a iPhony 11 Pro výrazně zlepšila.

Zatímco analytici předpokládali příjem z iPhonů kolem 51,5 miliardy dolarů, Applu se nakonec podařilo prodat iPhony za 56 miliard dolarů. Konkrétní počet kusů bohužel nevíme, Apple je přestal před nějakou dobou zveřejňovat.

O Macy a iPady byl nižší zájem

Z pohledu obratu příliš dobře nedopadl segment počítačů a notebooků Mac a stejně tak tabletů iPad. Macy si většinu času drží poměrně stabilní prodeje, byť je to v průběhu jednotlivých čtvrtletích jako na menší houpačce. Tentokrát došlo k mírnému snížení obratu z 7,4 miliardy dolarů na 7,2 miliardy dolarů.

I když Apple nepředstavil nové modely MacBooků nebo iMaců, začal prodávat nový Mac Pro a zcela nový 16palcový MacBook Pro. Jak se zdá, zatím bez většího efektu na příjmy z tohoto segmentu.

Už několik čtvrtletí se iPadům daří a postupně se zvyšovaly příjmy, tentokrát ale nikoli a své za to jistě může absence nových iPadů Pro, které se očekávají až letos. Příjmy z prodeje iPadů meziročně klesly z 6,7 miliardy na 6 miliard dolarů.

Nositelnosti a další služby masivně rostou

Stejně jako v předchozích čtvrtletích i tentokrát se ukazuje, jak dobře Apple podchytil segment nositelnosti, kam kromě chytrých hodinek Watch spadají i populární sluchátka AirPods. DO stejně skupiny patří i spousta dalších zařízení včetně Apple TV 4K, chytrého reproduktoru Home, sluchátkách Beats a podobně.

Meziroční obrat v tomto segmentu vzrostl už na 10 miliard dolarů, zatímco před rokem to bylo jen 7,3 miliardy dolarů.

Služby stále rostou, ale zpomalují

Dalším segmentem, který v minulosti pro Apple znamenal velmi rapidní růst tržeb, byly služby. I tentokrát se jedná o velmi významný meziroční růst z 10,9 miliardy dolarů za čtvrtletí na 12,7 miliardy dolarů. Oproti minulosti se ale jedná o mírné zpomalení tempa.

Svou roli hraje jistě i to, že se Applu podařilo dostat na hlavní platformy opravdu hodně svých uživatelů a postupné zpomalování lze očekávat. S příchodem Apple TV+ se navíc hojně nabízí rok zdarma a podobné balíčky, takže uvidíme, jaká bude situace příští rok.

Počítá se s tím, že Apple sloučí několik služeb do jednoho výhodnějšího balíčku, který bude například zahrnovat hudbu, filmy, noviny, časopisy, hry a případně i další služby, které jsou k dispozici v rámci předplatného.

I Apple bojuje s koronavirem

Tim Cook oznámil, že i samotného Applu se dotýká aktuální problém s koronavirem, který se rychle rozšiřuje právě v Číně. Dle vyjádření má koronavir a s tím spojené aktivity v Číně (různá omezení cestování a podobně) a dalších místech vliv na výkon výroby a také operace v oblasti retailu.

I to je důvod, proč Apple zveřejnil odhady na příští čtvrtletí s mnohem vyšší nepřesností v oblasti 63 až 67 miliard dolarů.

1,5 miliardy aktivních zařízení

Apple se rovněž pochlubil tím, že po celém světě je už 1,5 miliardy aktivních zařízení různého druhu a jedná se tak o slušné meziroční zvýšení, kdy to bylo 1,4 miliardy zařízení.

Velkou otázkou je pochopitelně další vlna zařízení, které nahradí nebo doplní mobilní telefon. Největší očekávání jsou z oblasti brýlí pro rozšířenou realitu, na kterých Apple oficiálně pracuje. Právě v tomto desetiletí by se měl sehrát nový souboj, který bude pro Apple klíčový, alespoň pokud se mu má dařit i do budoucna. Stejně jako iPhone způsobil revoluci a zabil dřívější krále jako Nokia nebo Microsoft, může se klidně to samé stát i Applu.