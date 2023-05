Applu ubývají tržby i zisk, ale ne sebevědomí. Tim Cook nechce dělat zbrklé kroky

Apple ukončil druhé fiskální čtvrtletí tržbami ve výši 94,8 miliardy dolarů, což je o 3 % méně než před rokem. Stejnou měrou klesl i čistý zisk na 24,2 miliardy dolarů. Ve srovnání s jinými velkými technologickými firmami, na které dopadla pocovidová nálada, se ale cupertinská společnost drží ještě dobře. Čísla byla lepší, i než očekávali analytici.

Sám Apple si pochvaluje hlavně rostoucí příjmy ze služeb, které dosáhly 20,9 miliardy dolarů, zatím nejvíce ze všech čtvrtletí. Služby už do firemní kasy přinesly skoro stejně jako Macy, iPady a další zařízení mimo mobily dohromady. Oproti loňsku lehce vzrostly i příjmy z iPhonů, které činily 51,3 miliardy dolarů. Letošní březen byl pro jablečné mobily vůbec nejlepší v historii.

Firma se již blíží k miliardě aktivních předplatných. Na konci března jich bylo již 975 milionů. Jaké jakou podíly služeb Music, TV+, Arcade, One atd. už ale Apple nepřiblížil.

Alphabet, Amazon, Meta nebo Microsoft v uplynulých měsících začaly propouštět tisíce lidí, Apple ale nic takového nechystá. Podle Tima Cooka není firma v takové krizi, hromadné propouštění nechystá a vidí jej až jako poslední zoufalou možnost.

V konferenčním hovoru po vyhlášení finančních výsledků se výkonný ředitel firmy dotkl i tématu generativní umělé inteligence, do něhož Apple zatím nijak veřejně nepřispěl. Cook ale jen vyhýbavě řekl, že nechce komentovat neoznámené produkty.

„Myslím si, že je velmi důležité, abychom k těmto věcem přistupovali uvážlivě a promyšleně. Existuje řada otázek, které je třeba vyřešit. Potenciál je velmi zajímavý. Samozřejmě jsme udělali obrovský pokrok v integraci umělé inteligence a strojového učení a integrujeme je do produktů a služeb. Vidíte to na detekci pádů a nárazů nebo měření EKG. To nejsou jen skvělé funkce, ale zachraňují životy,“ uvedl Cook.