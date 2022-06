Arm by mohlo ovládnout konsorcium více firem. O spravedlivém rozdělení už mluví i Qualcomm

Nvidia v únoru vzdala snahy ovládnout Arm, protože by jí to úřady stejně nepovolily. Japonská Softbank, která ale tohoto britského návrháře procesorů již šest let vlastní, se však o zhodnocení investice pořád snaží. Aktuálně se mluví o tom, že Arm pošle na burzu a při primární emisi akcií nabídne veřejnosti podíl ve firmě.

Sílí však hlasy, podle nichž by Arm mělo vlastnit konsorcium zainteresovaných společností. V únoru o tom mluvil jako první šéf Intelu Pat Gelsinger. „Nejsme velcí zákazníci Armu, ale pracujeme s ním. A budeme s ním čím dál častěji přicházet do styku i díky tomu, že chceme ostatním vyrábět čipy na zakázku. Takže pokud nějaké konsorcium vznikne, pravděpodobně bychom se na něm chtěli podílet,“ řekl tehdy Gelsinger.

O měsíc později podobná slova pronesl Park Jung-ho, šéf SK Hynixu. „Spolu se strategickými partnery zvažujeme vytvoření konsorcia, abychom Arm získali společně. Nevěřím, že Arm by mohla koupit pouze jediná firma,“ uvedl Park.

Nově o tom mluví také výkonný ředitel Qualcommu Cristiano Amon. „Máme zájem o investování. Je to velmi důležité aktivum, které je zásadní pro rozvoj našeho odvětví.“ Podle Amona by totiž jen konsorcium více společností zajistilo, že Arm zůstane nezávislý a všem otevřený, což je to, kvůli čemu jej nakonec nemohla získat samotná Nvidia.

Qualcomm je prvním z významných zákazníků Armu, který volá po založení skupiny vlastníků. Jeho Snapdragony využívající procesorová jádra Armu patří mezi nejpoužívanější čipy na mobilech a tabletech. Intel jej ve svých čipech prakticky nepoužívá a SK Hynix má jen továrny na paměti, nikoliv logické procesory.