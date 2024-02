Automatizované prodejny bez obsluhy se osvědčily. Coop jich provozuje 20, ještě letos otevře dalších 80

Jsou to téměř dva roky, co Coop otevřel první automatickou prodejnu v Česku. Tehdy šlo o nový koncept a firma opatrně slibovala, že bude sbírat data, hodnotit ekonomický efekt a když všechno dobře dopadne, postaví další. Prodejna schopná provozu i bez obsluhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu se evidentně osvědčila, protože Coop jich dnes provozuje více než dvacet a ještě letos plánuje otevřít dalších 80.



Automatickou 24/7 prodejnu poznáte podle poznámky na vývěsním štítu. U vstupu je také návod a abyste se dostali dovnitř, budete potřebovat chytrý telefon.



Prodejna samotná vypadá docela normálně, jen před odchodem vás čeká bezobslužná pokladna.

Vedle Coopu patří do stejné skupiny také maloobchodní síť chovatelských potřeb Super zoo, která koncept převzala a v režimu 24/7 provozuje čtyři prodejny (Týn nad Vltavou, Pardubice, Brno a Příbram). Po zavedení technologie vzrostly prodeje o 15 %.

Většina 24/7 prodejen funguje v hybridním režimu – v běžnou otevírací dobu zákazníky obsluhuje personál, v automatickém režimu lze nakoupit po zbytek dne, v noci či o víkendech a svátcích. V případě malých vesnických prodejen se však prosazují i plně automatické prodejny, nebo prodejny, které jsou otevřeny s obsluhou jen vybrané dny v týdnu jen na několik hodin.

AI může zlevnit provoz Coop testuje nasazení umělé inteligence při ostraze. AI automaticky odhalí nestandardní chování zákazníků (pokus o krádež) a upozorní na ně operátora. Pokud se řešení prosadí, bude to v praxi znamenat, že jeden operátor bude moci obsluhovat velké množství obchodů najednou, což přinese provozní úspory.

Jistou bariérou je pro zákazníky obava z nového, strach, jestli zvládnou technologii a postup nakupování. Ale statistiky říkají, že se s 24/7 prodejnou naučili pracovat i lidé na malých vesnicích. „Samozřejmě jsme se trochu obávali toho, zda zákazníci novinku přijmou. Čísla však mluví jednoznačně. V týdnu mezi Štědrým dnem a silvestrem v hybridních prodejnách třetina nákupů proběhla v režimu bez lidské obsluhy. I v běžné dny v obchodech, kde je před den obsluha, realizujeme stále větší podíl tržeb v automatickém režimu. Lidé jsou prostě rádi, že si mohou nakoupit kdykoliv.“ říká Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.

Malým obcím může pomoct dotace

Příkladem plně automatické prodejny je Koldín v Pardubickém kraji. Coop ji provozuje společně s obcí. „S předchozím provozovatelem jsme byli nespokojení a stáli jsme před rozhodnutím, zda hledat nového nájemce, obchod zavřít, nebo jej provozovat sami. Zároveň jsme věděli, že na dlouhodobé dotování obchodu s personálem nemáme dostatek prostředků. Po mnoha diskusích a anketách mezi obyvateli jsme se rozhodli jít cestou automatického provozu,“ říká Petr Vilímek, starosta Koldína. V obchodě s rozlohou pouhých 35 metrů čtverečních dnes denně nakoupí kolem 40 zákazníků, přitom obec má jen necelé čtyři stovky obyvatel.

Koncept 24/7 prodejen pomáhá udržení obchodní obslužnosti řady obcí. Přitom nejde jen o nákup, obchod tam často plní řadu dalších funkcí – například cashback nahradí bankomat, lidé zaplatí složenku, nebo si vyzvednou zásilky z eshopů a v neposlední řadě je to místo, kde se mohou lidé potkávat. Proto se starostové snaží obchody zachovat, obce je různými způsoby dotují (dávají prostor za symbolické nájemné, sami je provozují, hradí mzdy atd.)

Výhody technologie si všimlo i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Malí provozovatelé vesnických obchodů (jako jsou právě obce) si mohou požádat o podporu při přechodu do formátu automatických prodejen. Podle ministra Jozefa Síkely dotaci na projekt hybridních prodejen poskytuje MPO od 125 tisíc korun do výše 1,07 milionu. Dotační program se jmenuje Obchůdek 2021+ a žádosti o podporu lze podávat do konce roku 2024.

Pro digitalizaci maloobchodních prodejen je možné využít také podporu z výzvy Digitální podnik – Virtuální podnik. Dotace na projekt je poskytována od 250 tisíc korun do 200 tisíc EUR (asi 5 miliónů Kč). Žádosti o podporu je možné podávat do 29. března 2024. Informace o obou programech najdete na webu MPO.