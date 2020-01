Avast sleduje chování svých uživatelů a na datech dále vydělává, varují americká média. Není to nic nového

Avast prostřednictvím svého antivirového softwaru sleduje chování uživatelů a zjištěná data následně nepřímo prodává prostřednictvím své dceřiné společnosti Jumpshot. Mezi kupujícími byly společnosti Google, Microsoft, Pepsi, Sephora, Home Depot a mnoho dalších, zmiňuje magazín Vice.com, který se tématu podrobně věnuje. V jádru nejde o nic nového, zpracování dat o chování uživatelů k marketingovým účelům Avast nijak netají. Je ale fakt, že aktuální zjištění blíže ukazují, o jaká data jde, a může překvapit, jak jsou podrobná.

Každé hledání. Každý klik. Každý nákup.

Data o chování uživatelů jsou sice anonymizovaná, takže nejsou spojena s konkrétními uživatelskými jmény, ale jde o poměrně podrobné shluky informací, ze kterých by bylo možné konkrétního člověka snadno identifikovat. Sleduje se totiž nejen jaké stránky navštěvuje, kde co nakupuje nebo co vyhledává, ale třeba také poloha jeho zařízení a jeho technické podrobnosti.

Takto vytvořený profil, byť anonymizovaný, je dohromady sbírkou poměrně citlivých osobních dat. Ačkoli jde firmám o souhrnná data, na základě kterých mohou analyzovat trendy ve společnosti nebo například šíření povědomí o produktu a podle toho lépe cílit marketing, hrozba zneužití stínovaných uživatelských profilů visí ve vzduchu.

Sama společnost Jumpshot na svém Twitteru chlubí, že umí zaznamenat: „Každé hledání. Každý klik. Každý nákup. Na jakékoli stránce.“ Dále láká na to, že jejich globální výzkumný panel zahrnuje 100 milionů zařízení a zaznamená 5 miliard akcí denně, a to za účelem dodání informací o chování online spotřebitelů. Přidává ještě informaci, že tyto informace již od ní nakupují Google, Microsoft, Nestlé, Kantar a další.



Twít s inzerátem společnosti Jumpshot

Onen globální výzkumní panel na základě 100 milionů zařízení by měli být právě uživatelé softwaru Avast. Donedávna se to týkalo hlavně doplňků do prohlížečů, ale po aféře z podzimu byly tyto doplňky tvůrci prohlížečů zakázány. Ale jak upozornil Vice a PCmag, v poslední době jsou uživatelé antivirového programu Avast dotazováni formou vyskakovacího upozornění na souhlas se sběrem analytických dat. Někteří souhlas odklepli, aniž by tušili, že se nejedná jen o sběr dat, ale i následný prodej. Každopádně tak Avast získal další uživatele do výzkumného panelu.

„Avast data neprodává, jen sdílí...“

Samotný Avast se sběrem analytických dat pochopitelně nijak aktivně nechlubí a ve vyjádření trochu kličkuje. V prosinci jsme se jako reakci na stažené doplňky dočkali od Avastu prohlášení: „Bezpečnost a soukromí našich uživatelů jsou pro Avast absolutní prioritou, a proto máme funkční a komplexní proces na ochranu jejich dat. V posledních dnech se objevily zprávy o tom, že prodáváme osobní údaje třetím stranám, což není pravda.“

Dále Avast objasnil, že sběr dat o prohlížení internetu potřebuje, aby jeho bezpečnostní software vůbec mohl fungovat. To je jasné a pochopitelné. Jenže následuje doznání: „Tato agregovaná statistická data také sdílíme s naší vlastní marketingovou analytickou společností, Jumpshot, a v tomto jsme byli k našim zákazníkům transparentní od chvíle jejího startu.“ Jinými slovy: Avast data nijak neprodává, jen je sdílí se svou analytickou společností. Jenže ta už s nimi dál komerčně nakládá.



V softwaru je možné odškrtnout, že nechcete, aby se vámi sbíraná data využívala pro marketingové účely

Nutno však podotknout, že data nejsou přeprodávána přímo, ale prostřednictvím služby Insights, která marketérům poskytne kýžené výsledky potřebné k marketingovým kampaním. Přímo k jednotlivým virtuálním profilům uživatelů se nedostanou.