Balík pošlete bez lidského kontaktu, jen s mobilem v ruce. Zásilkovna chystá i další novinky

** Google umí kromě vyhledávání i spoustu dalších věcí ** Vybrali jsme více než 15 užitečných funkcí a schopností ** Stačí zadat do vyhledávače ta správná klíčová slova

** Bylo to jen otázkou času ** Už i WhatsApp nabízí prémiové předplatné ** Za poplatek dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

**Meta poskytuje nástroj na vymazání telefonních čísel a e-mailových adres z Facebooku a Instagramu **V minulosti Mark Zuckebrg popřel, že by Facebook vytvářel stínové profily **Metě teď můžete sebrat klíčové iddentifikátory, pořád o vás ale nejspíš ví mnoho dalšího

** Smartphone s Androidem dnes využijete i pro autodiagnostiku ** Jednotku OBD-II dnes pořídíte za pár stovek ** Co se vše dokáže diagnostika s bezplatným SW v češtině?

Recenze hry The Dark Pictures: The Devil in Me. Pozvánka do domu sériového vraha Po průzkumu sumerského chrámu navštívíme v Devil in Me repliku domu sériového vraha. Jak dopadlo finále první sezóny antologie The Dark Pictures?

Martin Nahodil