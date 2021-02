Bankovní identita bude jednotná. K České spořitelně, ČSOB a KB se připojí menší banky

Na úrovni České bankovní asociace se tuzemské finanční instituce dohodly na vytvoření jednotného systému pro univerzální přihlašování ke službám eGovernmentu nazvaného BankID nebo také bankovní identita. Kdo má účet do internetového bankovnictví, bude se s ním moci připojit k Portálu občana, podat daňové přiznání apod.

Ke státu se budeme moci přihlašovat i pomocí bankovního účtu

BankID ale v budou poslouží i k přihlašování ke službám soukromých společností. Stejný účet by tak bylo možné využít též u mobilního operátora, dodavatele elektřiny či v e-shopu.

Tři největší banky – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka – založily společnost Bankovní identita, a.s., pomocí níž chtěly standard BankID vyvíjet a oslovovat s ním soukromé firmy. Ke společnosti se mohly připojit i menší banky, získaly by ale pouze minoritní podíl, takže by měly jen minimální možnost cokoliv ovlivňovat.

Proto si Air Bank, Fio banka a Moneta Money Bank loni založily konkurenční Alianci pro bankovní identitu, která je rovněž otevřená, ale v níž budou mít všichni rovná rozhodovací práva. Se dvěma aliancemi hrozil rozkol, že by jednotlivé účty BankID nebyly rovnocenné a soukromé společnosti by je nemusely akceptovat.

Po měsících tahanic ale rivalita končí. Air Bank, Fio banka i Moneta se rozhodly připojit k Bankovní identitě, a.s. a s nimi nově také Equa bank, mBank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Mimo jsou zatím Creditas, Expobank, Hello Bank nebo Sberbank, které o nasazení BankID dosud nerozhodly. První soukromé společnosti by přihlašování pomocí bankovní identity měly nasadit ve druhé polovině 2021.