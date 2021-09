Banky odkládají plast. ČSOB zavádí virtuální platební kartu

ČSOB zařadila do nabídky virtuální platební kartu, „kartu bez plastu“. Klienti ji mohou získat, když si online založí účet Plus Konto, na pobočkách ji banka začne vydávat v průběhu listopadu. Díky své čistě elektronické podobě je k dispozici ihned. Deníku E15 to potvrdila mluvčí banky Michaela Průchová.

Přestože virtuální platební karta není v Česku žádnou novinkou (první představila v roce 2001 eBanka) do širšího povědomí se dostává až v poslední době. Česká spořitelna začala bezplastovou kartu svým klientům nabízet loni v prosinci, ČSOB její zavedení v té době avizovala a nyní svůj příslib naplnila. U fintech služeb jsou podobné možnosti dostupné už několik let.

Co se při zřízení virtuální platební karty pro uživatele vlastně mění? V peněžence už není nutné nosit kus plastu potřebný k placení, ať už v obchodě, či na internetu. „Pokud klient skutečně chce využívat pouze virtuální kartu, má s takovou kartou stejné možnosti jako s kartou plastovou. Může s ní platit online a pomocí Apple, Google nebo Garmin Pay. Stačí ji tokenizovat do platební aplikace v mobilu,“ objasňuje tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.