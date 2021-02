Billa Gatese bitcoin nezajímá, raději investuje do firem, které tvoří produkty

Zatímco bitcoin a další kryptoměny zažívají opět velmi rychlý růst a bitcoin začínají kupovat i velké firmy jako je Tesla nebo Square, jeden z nejbohatších lidí na zemi – Bill Gates přistupuje k bitcoinu vlažně.

V rámci rozhovoru na platformě Clubhouse totiž Bill Gates uvedl, že nemá nakoupené žádné bitcoiny. Podle jeho slov preferuje investování peněz do firem, které vytváří produkty. Vzhledem k jeho aktuálnímu zaměření se to týká například vakcín proti malárii nebo spalničkám.

Bill Gates také masivně investuje od nadějných projektů a technologií spojených s řešením globálního oteplování. V minulosti se Bill Gates o bitcoinu vyjadřoval spíše negativně i ve smyslu, že pokud by šel bitcoin shortovat, tak by to udělal. Tento negativní postoj sdílel i s blízkým přítelem Warrenem Buffettem.

„Elon má spoustu peněz a je velmi sofistikovaný, takže se nebojím toho, že jeho bitcoiny budou náhodně zvyšovat a snižovat hodnotu. Pokud ale máte méně peněz než Elon (Musk), měli byste být obezřetní,“ doplňuje Bill Gates.