Bitcoin o sobě opět dává vědět. Cena se po čase znovu dostala nad 10 tisíc dolarů

Internetová měna Bitcoin po čase opět přitahuje pozornost. Po hlubokém březnovém pádu ceny a následném nervózním růstu přišel dnes v noci významných schod v cenové křivce – z hladiny cca 9600 dolarů se cena bitcoinu mezi půlnocí a druhou hodinou ranní našeho času zvedla na až na 10 250 dolarů a nad hranicí 10 tisíc se poté udržela.

Nad 10 tisíc se Bitcoin dostal už letos v únoru, ale tehdy byl trh velmi nervózní, čemuž dost pravděpodobně přispěla i koronavirová pandemie. Obchodování s bitcoinem totiž není v jádru nic jiného než psychologická hra a předzvěst ekonomické krize v mnohých investorech vzbudil nutkání prodávat a shromažďovat raději běžné peníze.

Jenže strach z pandemie postupně doznívá a cena Bitcoinu roste. Je zpátky nad deseti tisíci. Ale nikdo si netroufá říct, co bude dál, investice do virtuální internetové měny zůstává stále velkou loterií.

Příznivci statistik a technických analýz nicméně vyhlížejí, zda cena protne horní křivku obálky špiček dosavadního průběhu. To by znamenalo proboření psychologické bariéry a naději dalšího zběsilého růstu, jakých jsme už byli v minulosti svědky.

Jenže asi o něco pravděpodobnější je scénář, že se teď cena od horní modré přímky „odrazí“ a spadne o něco níž. Jak hluboko, to bude zrcadlem naladění investorů. Pokud jsou optimističtí, nebude pád hluboký a cena začne opět růst a zkusí prorazit horní obálku znovu. Ale pokud pesimisticky očekávají spíše paniku z pádu, může přijít pokles až ke spodní obálkové přímce, což by znamenalo nějakých šest tisíc dolarů. V případě extrémně silné paniky by cena mohla spadnout až pod spodní přímku, což už začnou panikařit i otrlejší investoři a propad by mohl být celkem masivní.

Ovšem všechno je to jen v rovině teorií a úvah. I když je Bitcoin v jádru definován striktním algoritmem, jeho cena je daná nepředvídatelným vývojem lidské mysli. Pokud byste se rozhodli do Bitcoinu investovat, myslete na to, že se jedná víceméně o hazard. Těžba se přitom už dnes nevyplatí, pokud nemáte vyloženě těžební farmu, obzvlášť po nedávném halvingu.