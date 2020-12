Bitcoin prorazil 20 tisíc dolarů. Cena kryptoměny letí do rekordních výšin

A je to tu po třech letech zas. Cena bitcoinu letí vzhůru a dosahuje rekordních výšin. Ale zatímco před třemi roky byla hranice 20 tisíc dolarů těžko uvěřitelným vrcholem, ke kterému cena vyšplhala z nějakých osmi set dolarů, za které se dala koupit ještě v lednu, letos už je situace jiná. Kryptoměna se k novým rekordům dostala pozvolnějším růstem a na začátku letošního roku stála osm tisíc dolarů, tedy o řád více.



Vývoj ceny bitcoinu za poslední rok

Největší optimisté predikují, že po proboření hranice historického maxima se zopakuje růst z roku 2017, protože se do obchodování opět zapojí i širší veřejnost a rostoucí poptávka může cenu vystrčit opět až o řád výše než při minulém boomu. To by představovalo hranici 200 tisíc dolarů.

Pesimisté naopak očekávají, že se cena o moc výše už nedostane a následovat bude opět pád. Každopádně se ukazuje, že je bitcoin stále velmi vrtkavá záležitost a investice do něj představuje vysoké riziko. Na druhou stranu ukazuje, že po bublině z konce roku 2017 nedospěl k zániku a svůj význam nadále posiluje.

Bitcoin nedávno začal podporovat i platební systém Paypal: